Almanya'dan kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan Alman mevkidaşı Steinmeier'i ağırlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Steinmeier'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

İki lider, törenin ardından baş başa görüşmeye geçti.

İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından Steinmeier ile ortak basın toplantısına katılacak.

Erdoğan, daha sonra Steinmeier onuruna resmi akşam yemeği verecek.

MASADA 4 KONU VAR

Yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye ve Almanya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılabilecekler değerlendirilecek. Görüşmelerde ayrıca, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaştaki son gelişmeler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, küresel ve bölgesel konular görüşülecek.