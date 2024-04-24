Steinmeier'ı protesto eden antikacı Türkiye gazetesine konuştu: 'Masum değilsiniz' mesajını verdim

Taksim’de Masumiyet Müzesini ziyaret eden İsrail destekçisi Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier’ı Filistin şarkısı ve bayrağıyla protesto eden antikacı Nevzat Onmuş eylemin hikâyesini gazetemize anlattı: Masum değilsiniz mesajı vermek istedim.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’ın İstanbul’da Masumiyet Müzesini ziyaretinde Beyoğlu esnafı unutulmayacak bir eyleme imza attı. Antikacı Nevzat Onmuş, dükkânının camına Filistin ve Türk bayrağı ile Almanca “Sayın Federal Başkan, Gazze’deki katliamı durdurun” yazılı döviz astı. Steinmeier’ın müzeye gelişi sırasında dükkândan, yüksek sesle “Leve Palestina” (Yaşasın Filistin) şarkısı çalındı.

ZULME EŞLİK EDİYORLAR

Yaptığı entelektüel protestonun hikayesini gazetemize anlatan antikacı Nevzat Onmuş, İsrail’e açık destek veren Alman Cumhurbaşkanı’na Masumiyet Müzesini ziyareti sırasında “Masum değilsiniz” mesajı vermek istediğini söyledi. Onmuş, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı’nın ziyaretinden bir gün önce, memurlar güvenlik tedbiri için incelemeye geldi. Ne olduğunu orada öğrendim. Ne tepki koyabilirim, nasıl tepki koyarız diye düşünmeye başladım. İki gün önce Birleşmiş Milletler’de Filistin devletini tam üyeliği oylama sunulmuştu. ABD reddetti, Almanya çekimser kaldı. Oylama negatif sonuçlandı. Bu sessizliğe bir ses vermek istedik.

Vitrine Filistin bayrağı asalım dedim. Fakat istediğim büyüklükte bayrak bulamadım. Caddeye çıktım. Üstten aşağı bir kızla oğlan gördüm. Sırt çantalarında Türk bayrağı vardı. Yanınızda Filistin bayrağı var mı diye sordum. Var dediler ve çıkarıp verdiler. Bu şık protestonun en güzel yanı o gençlerdir. Onları alınlarından öpüyorum. Almanlara faşizm yıllarını hatırlatmak istedim. Almanya bugün İsrail’in en büyük destekçilerinden biri. Neden? Geçmişte Yahudilere yaptığı zulmü örtmeye çalışıyorlar. Ama İsrail’in zulmüne ortak olarak başka bir zulme eşlik ediyorlar. Bu akıl alır gibi değil. Masum bir halk katledilirken bu destek vicdansızlık."

ZİYARET ÇOK İRONİK

Antikacı dükkânının camına Nazi amblemli Alman otomobil kulübü tabelasını asmasının sebebini anlatan Nevzat Onmuş “Filistinlilere zulme destek veren bir adamın Masumiyet Müzesine gelişi çok ironik. Aslında ben ‘masum değilsiniz’ demek istedim. O sese aşina olabileceğini düşündüğüm için de ‘Leve Palestina’ şarkısını açtım. Elbette ses getirmesini bekliyordum protestonun” dedi.

BURAYA HERKES GELİR

Onmuş’un MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın ziyaretinde çekilmiş fotoğrafları, sosyal medyada yayınlandı ve eylem ‘bir devlet operasyonu’ gibi gösterilmeye çalışıldı. Onmuş iddialara şu cevabı verdi: "Sosyal medyada amacı dışında, şahsımla ve dükkâna gelip gidenlerle ilgili fotoğraflar paylaşıldı. Burası popüler bir nokta. Herkes gelip gider. Ufuk Uras da benim arkadaşım Atilla Yayla da. Yahudi kökenli Roni Marquez de benim arkadaşımdı. Kıvanç Tatlıtuğ da gelir gider Soner Yalçın da. Başka bir mana çıkarmanın lüzumu yok. Ben sadece antikacı değilim. Film platom da var. Bu eylemin sivilliğine halel getirilmesinden rahatsız oldum. Yapılan müstakil bir protestoydu. Bizim devletle işimiz olmaz. Burada önemli olan iş, kimin yaptığı değil. Biz son tahlilde Müslüman insanlarız. Kudüs duyarlılığımız var."

GAZİANTEP'TE DE PROTESTO EDİLDİ

Steinmeier gezisinin ikinci gününde Gaziantep’e geçti. Almanya’nın katkısıyla inşa edilen Gazikent İlkokulunu ziyaret eden ve Nurdağı’nda depremzedeler için yapılan barınma merkezini gezen konuk cumhurbaşkanı burada da Gazze katliamına desteğinden dolayı protesto edildi.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Türkiye turuna üç gün ayıran Steinmeier, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Masada birçok konu yer alacak. Almanya’da cirit atan FETÖ’cüler ve PKK’lılar, ekonomik ilişkiler, göçmen meselesi, Türkiye’ye uygulanan askerî blokaj başlıklar arasında.