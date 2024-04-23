Bakan Güler'den Alman lidere döner göndermesi: "İşi bitsin, Eurofighter'ı soracağız"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'de gerçekleştirilen 23 Nisan resepsiyonunda Almanya'dan talep edilen Eurofighter'a ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'yi ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bu konuda bir temas olup olmayacağı sorusuna Güler, "'Adam döner kesiyor, döner işi bittikten sonra soracağız'' ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TBMM'de düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Güler, Eurofighter cevabıyla dikkat çekti.

IRAK İLE ORTAK HAREKAT MERKEZİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ile ortak bir harekat merkezi kurulmasına ilişkin, "Daha çalışacağız. Onlarla beraber ortak çalışacağız, neler yapabiliriz diye. Ondan sonra ortak harekat merkezinin sorumlulukları belli olacak. Şimdi sadece kurulma konusunda iki taraf da ortak karar aldı" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN İLE GÜVEN ARTIRICI GÖRÜŞMELER

Bakan Güler, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleşen Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin soru üzerine, "Heyet dönünce öğreneceğiz. Ama olumlu. Karşılıklı iyi niyetle yürütülüyor" dedi.

F-16 SAVAŞ UÇAKLARI

ABD'den F-16 savaş uçaklarının alımına ilişkin soru üzerine Güler, "Konuşuyoruz. Yakında her şeyle ilgili neredeyiz, bütün hepsini öğreneceksiniz. Çalışıyoruz" şeklinde cevap verdi.

"ALMAN LİDER DÖNER KESİYOR BİTSİN SORACAĞIZ"

Eurofighter konusuna Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir görüşme olup olmayacağına ilişkin soruya cevap veren Güler, "Almanya Cumhurbaşkanı döner kesiyor, bitsin soracağız’’ dedi.