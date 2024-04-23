Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bakan Güler'den Alman lidere döner göndermesi: "İşi bitsin, Eurofighter'ı soracağız"

Bakan Güler'den Alman lidere döner göndermesi: "İşi bitsin, Eurofighter'ı soracağız"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'de gerçekleştirilen 23 Nisan resepsiyonunda Almanya'dan talep edilen Eurofighter'a ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'yi ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bu konuda bir temas olup olmayacağı sorusuna Güler, "'Adam döner kesiyor, döner işi bittikten sonra soracağız'' ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TBMM'de düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Güler, Eurofighter cevabıyla dikkat çekti.

IRAK İLE ORTAK HAREKAT MERKEZİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ile ortak bir harekat merkezi kurulmasına ilişkin, "Daha çalışacağız. Onlarla beraber ortak çalışacağız, neler yapabiliriz diye. Ondan sonra ortak harekat merkezinin sorumlulukları belli olacak. Şimdi sadece kurulma konusunda iki taraf da ortak karar aldı" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN İLE GÜVEN ARTIRICI GÖRÜŞMELER

Bakan Güler, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleşen Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin soru üzerine, "Heyet dönünce öğreneceğiz. Ama olumlu. Karşılıklı iyi niyetle yürütülüyor" dedi.

F-16 SAVAŞ UÇAKLARI

ABD'den F-16 savaş uçaklarının alımına ilişkin soru üzerine Güler, "Konuşuyoruz. Yakında her şeyle ilgili neredeyiz, bütün hepsini öğreneceksiniz. Çalışıyoruz" şeklinde cevap verdi.

"ALMAN LİDER DÖNER KESİYOR BİTSİN SORACAĞIZ"

Eurofighter konusuna Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir görüşme olup olmayacağına ilişkin soruya cevap veren Güler, "Almanya Cumhurbaşkanı döner kesiyor, bitsin soracağız’’ dedi.Bakan Güler'den Alman lidere döner göndermesi:

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ankaragücü'nde Morutan üzüntüsü! Rumen yıldız acı içinde oyundan alındıSokak ortasında 3 kişiyi darp edenler serbest bırakıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP lideri Özel'den "erken seçim" açıklaması: "Çağrım yok ama millet isterse ilk kişiyim" - Gündem"Erken seçim çağrım yok"Kamyon şoförünün hayatını yemek molası kurtardı - GündemKamyon şoförünün hayatını yemek molası kurtardıSokak ortasında 3 kişiyi darp edenler serbest bırakıldı - GündemSokak ortasında 3 kişiyi darp edenler serbest bırakıldıTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "yeni anayasa" çağrısı - Gündem"Haftaya temaslara başlayacağız"Türkiye günlerce onu konuşmuştu...Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı - GündemFilozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktıYarın okullar eğitime devam edecek 24 Nisan Çarşamba - GündemYarın okullar eğitime devam edecek 24 Nisan Çarşamba
Sonraki Haber Yükleniyor...