ABD'deki üniversitelerde sular durulmuyor... "Gazze'deki katliamı durdurun!"

ABD'de Filistin'e destek protestoları ülke genelinde üniversitelere de yayılırken, Texas Üniversitesinde gösteri sırasında gözaltına alınan Filistin destekçisi protestocuların sayısı 34'e çıktı.

İsrail’in Gazze operasyonunu ve Filistinli sivillere yönelik saldırılarını protesto eden 200 kadar öğrenci, öğlen saatlerinde Teksas Üniversitesi Austin yerleşkesinde toplanmaya başladı.

34 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ilk aşamada, Filistin destekçisi grubu yönlendirdiğini iddia ettiği 17 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada atlı birliklerin de dahil olduğu güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında arbede yaşandı. Toplamda ise 34 kişi gözaltına alındı.

Polis göstericilere dağılmaları çağrısında bulundu ancak öğrenciler üniversite bahçesine oturarak eylemlerine devam etti. Yerleşkedeki spor salonunun önünde sayıları artan öğrenciler, güvenlik güçleri tarafından çembere alındı. Polisin müdahalesi ve yer yer tutuklamalar devam ediyor.

COLUMBİA ÜNİVERSİTESİNDEKİ EYLEMLER ÜLKE GENELİNE YAYILIYOR

Columbia Üniversitesinde Filistin yanlısı öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektör Minouche Shafik, eylemin, üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" savunarak, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuştu.

REKTÖRÜN TUTUMU TARTIŞMA KONUSU OLDU

Kampüse girerek oturma eylemine müdahale eden polis, 108 civarında öğrenciyi gözaltına almış, okul yönetimi de eyleme karışan 80 civarında öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası vermişti.

Rektör Shafik'in tutumu, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmişti.

Columbia Üniversitesinde eylemler devam ederken gösteriler diğer bölgelere de yayılmaya başladı.

GÜNEY CALİFORNİA ÜNİVERSİTESİ DE AYAKTA

ABD'de Columbia Üniversitesinde başlayan ve farklı eyaletlerindeki üniversitelere yayılan Gazze eylemlerine katılan Los Angeles kentinde bulunan Güney California Üniversitesinde İsrail'i protesto eden öğrenciler, kampüs içine kamp kurarak yürüyüş düzenledi.