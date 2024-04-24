İsrail Refah saldırısının yaklaştığını söyledi, Gazze'ye "en şiddetli" hava saldırısını düzenledi

İsrail savaş uçakları 24 Nisan Çarşamba günü, Gazze Şeridi'nin kuzeyini iki gün boyunca Filistinlilerin söylediğine göre "en şiddetli" şekilde vurdu.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyini iki gündür artan bir şiddetle vurarak haftalardır süren karşılaştırmalı sükûneti bozdu. İsrail güneydeki Refah'a yönelik topyekûn saldırı planlarını ise ilerlettiğini söyledi.

İsrail'in bu ayın başında aniden geri çekilmesinin ardından çatışmaların haftalarca azalmıştı. Ancak bugün Gazze Şeridi'nin her iki ucundaki Filistinliler savaşın "en şiddetlisi" olarak tanımladıkları bombardımanlardan canlarını kurtarmak için yeniden kaçmaya başladılar.

REFAH SALDIRISI PLANINDA "İLERLEDİK"

Başbakan Benjamin Netanyahu'nun hükümet sözcüsü İsrail'in Refah'a yönelik kara operasyonu planlarında "ilerlediklerini" söyledi. Saldırının tarihine ilişkin herhangi bir zaman çizelgesi vermedi.

İsrail'in en yakın müttefiki ABD de dahil olmak üzere Batılı ülkeler, Gazze'nin güney ucunda yer alan ve 2,3 milyonluk nüfusun yarısından fazlasını barındıran kente saldırmaktan vazgeçmesi için İsrail'e uyarıda bulundu.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan üst düzey bir İsrail savunma yetkilisi, İsrail'in saldırı öncesinde sivilleri tahliye etmeye hazırlandığını ve her biri 10-12 kişiyi barındırabilecek 40.000 çadır satın aldığını söyledi.