Columbia Üniversitesi'nde öğrenciler ayakta... "Filistin'e özgürlük!"

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde öğrenciler, tüm kısıtlamalara ve gözaltı tehdidine rağmen İsrail'in Gazze'deki katliamlarını protesto etmeye devam ediyor.

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde öğrenciler, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını ve katliamları protesto etti. Öğrenciler, "Filistin'e Özgürlük" sloganları atarak geçtiğimiz günlerde polis teşkilatından, protestoların yasadışı olduğu gerekçesiyle öğrencilerin dağıtılmasını talep eden rektör Minouche Shafik'i de protesto etti.

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Columbia Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına destek olduğu gerekçesiyle bir süredir üniversite yönetimini ve rektör Minouche Shafik'i sert şekilde eleştiriyor.

İsrail'in saldırılarını durdurması ve bir an önce ateşkes sağlanmasını talep eden öğrenciler, üniversite kampüsündeki çimlik alana kamp kurmuş ve polis müdahalesi sonucu kamp alanı kaldırılmıştı. Çıkan olaylarda 100 öğrenci polis tarafından gözaltına alınmış, olay kamuoyunun tepkisini çekmişti.

"PROTESTOLAR DEVAM EDECEK"

Konuyla ilgili konuşan öğrencilerin sözcüsü, birçok öğrencinin gözaltına alındığını ve henüz kesin bir sayı veremediklerini belirtti. Sözlerine devam eden Filistin destekçisi sözcü, "Kamp alanını kaldırdık ancak protestolara devam edeceğiz" ifadesinde bulundu.