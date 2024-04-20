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Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı'na tepki: Utanması gereken Gazze'de katliam yapanlardır

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;den İsrail Dışişleri Bakanı&#039;na tepki: Utanması gereken Gazze&#039;de katliam yapanlardır

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin görüşmesini hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin görüşmesini hedef almış ve "Erdoğan, utanmalısın!" demişti.. İsrail'e, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap geldi.

UTANMASI GEREKEN GAZZE'DE KATLİAM YAPANLARDIR

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Utanması gereken Gazze'de çocuk kadın katleden İsrail'dir" dedi.

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Keçeli'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir.

İsrail Hükümeti üyelerinin gündemi değiştirme çabaları sonuç vermeyecektir.

Türkiye’nin önceliği, Gazze’deki katliamın sona ermesinin sağlanması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın tesisidir.

Bu doğrultuda çalışmaya ve İsrail’in işlediği suçlarla ilgili gerçekleri dile getirmeye devam edeceğiz."

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ÖMER ÇELİK: "YAPTIKLARI KATLİAMLARI ÖRTBAS ETME ÇABASI"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yaptıkları katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değil" açıklamasını yaptı.

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Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklaması, İsrail Hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir.

Çocuk katilleri her türlü ateşkes ve barış girişimine düşmanlık ediyor. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımızın ateşkes ve barış için liderlik ettiği siyasetin bu katliam şebekeleri tarafından hedef alındığını biliyoruz. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar insanlık önünde mahkum oldular ve hukuk önünde hesabını bir gün verecekler."

 
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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