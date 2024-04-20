Hamas ve İslami Cihad'dan Batı Şeria çağrısı: 'İsrail askerlerine karşı çatışın!'

İsrail'in, Batı Şeria'nın kuzeyindeki kampa düzenlediği kanlı baskın sonrası Hamas ve İslami Cihad'dan açıklama geldi. Filistinlilere, İsrail askerleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilere tüm yolları kullanarak karşı koyma ve çatışma çağrısı yapıldı.

İsrail askerleri, 18 Nisan'dan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim ile Nur Şems Kampı'nda gerçekleştirdiği baskınlarda 7 Filistinliyi katletmişti. Baskınların ardından Hamas ve İslami Cihad, Telegram hesaplarından yazılı açıklama yaptı.

HAMAS: HER YOLU KULLANARAK ÇATIŞIN

Hamas'ın açıklamasında, Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleriyle her yolu ve aracı kullanarak çatışma, gerilimi tırmandırma ve genel seferberlik çağrısında bulunuldu.

Nur Şems Kampı'nda İsrail askerlerine karşı koyan Filistinlilerin çok sayıda şehit verdiği kaydedilen açıklamada, Filistin halkının, İsrail'in Batı Şeria, Gazze, Kudüs ya da vatanın herhangi bir yerine sahip olmaya çalışmasına izin vermeyeceği ve haklarını gasbetme planlarına karşı koyacağı aktarıldı.

İSLAMİ CİHAD: SİYONİST PLANLARI BOŞA ÇIKARIN

İslami Cihad ise açıklamasında, Filistin halkını, vatan toprağı üzerindeki siyonist planları boşa çıkarmaya ve İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerle çatışmaya girmeye çağırdı.

Açıklamada, Arap dünyası ile uluslararası camianın, Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik işlenen suçlar karşısında sessiz kalması da kınandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordu radyosu, 18 Nisan'da, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Kampı'na yönelik "geniş çaplı askeri operasyon" başlatıldığını duyurmuştu.

Tulkerim ile Nur Şems Kampı'nda iki günde 7 Filistinli hayatını kaybetmişti.