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Columbia Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisi düzenleyen öğrenciler gözaltına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: Euronews / Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Euronews / Anadolu Ajansı

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ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi kampüsünde, Filistin'i desteklemek için düzenlenen ve rektörün talebi üzerine dağıtılan oturma eyleminde, 100'den fazla öğrenci gözaltına alındı.

Polis, Gazze'deki soykırımı ve Filistin'in işgalinden kar eden şirketlere devam eden finansal yatırımları protesto etmek amacıyla bir araya gelen ve dağılmayı reddeden öğrencilerden 100'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Üniversite Rektörü Minouche Shafik, eylemin, üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" belirterek, "NYPD'den bu kişilerin uzaklaştırılması için yardım talep ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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Sosyal medyadaki görüntülerde de rektörün talebi üzerine kampüse gelen polislerin, oturma eylemini engellediği ve karşı çıkanları gözaltına almakla tehdit ettiği görülmüştü.

Columbia Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisi düzenleyen öğrenciler gözaltına alındı - 1. Resim

ILHAN OMARIN'IN KIZI DA GÖZALTINA ALINDI

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar'ın kızı Isra Hirsi'nin de gözaltına alınan ve uzaklaştırma cezası verilen öğrenciler arasında olduğu bildirildi. 

Omar, çarşamba günü kongrede düzenlenen oturumda, Columbia Üniversitesi Başkanı Nemat Shafik'i okulun Filistin yanlısı protestocuları hedef alması konusunda eleştirmişti.

New York Polisi, aralarında Hirsi'nin de bulunduğu 108 kişinin özel Ivy League kurumuna izinsiz girmekle suçlandığını açıkladı. Polise göre, iki kişi de polisin görevini yapmasını engellemekle suçlandı.

KAMPIN KALDIRILMASI TALEBİ ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDEN GELDİ

New York Belediye Başkanı Eric Adams, kampın kaldırılmasının üniversite yetkilileri tarafından yazılı olarak istendiğini söyledi.

Adams yaptığı açıklamada, "Öğrencilerin ifade özgürlüğü hakkı var ancak üniversite politikalarını ihlal etme ve kampüsteki öğrenimi aksatma hakları yok." dedi.

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Columbia Üniversitesi kampüsünde çarşamba günü erken saatlerden bu yana protesto gösterileri düzenleyen öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri harekâtına karşı çıkıyor ve okulun "İsrail'in apartheid rejiminden kâr sağlayan" şirketlerden el çekmesini talep ediyordu.

Üniversitenin başkanı Shafik konuya ilişkin açıklama yaparak, okul yönetiminin çarşamba günü protestocuları kampın kaldırılmaması halinde uzaklaştırma cezası alacakları konusunda uyardığını söyledi. 

Shafik, polis çağırma ve göstericileri uzaklaştırma kararının bir sonraki gün alındığını belirterek "Kampı kuran kişiler uzun bir kurallar ve politikalar listesini ihlal etti." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Euronews / Anadolu Ajansı
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