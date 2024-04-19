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Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: '9. İyilik Gemisi' Mısır'da

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;den Gazze&#039;ye yardım eli: &#039;9. İyilik Gemisi&#039; Mısır&#039;da

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in aylardır hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye Türkiye'den bir yardım gemisi daha gönderildi. İyilik Gemisi'ndeki 3 bin 774 ton insani yardım malzemesi, işlemlerin ardından indirilip Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye sevk edilecek.

Türkiye'den Gazze'ye uğurlanan 9. İyilik Gemisi, 3 bin 774 ton insani yardım malzemesinin indirileceği Mısır'ın El-Ariş Limanı'na yanaştı.

Türk Kızılay öncülüğünde temin edilen gıda, bebek malzemeleri ve uyku tulumu gibi acil ihtiyaç ürünlerinin yüklenmesinin ardından 16 Nisan'da Mersin Limanı'ndan yola çıkan gemi, 55 saat süren deniz yolculuğunun ardından gece saatlerinde El-Ariş Limanı açıklarına ulaştı.

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Geceyi açıkta geçiren gemi, sabah saatlerinde kılavuz kaptan eşliğinde limana girdi.

Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: '9. İyilik Gemisi' Mısır'da - 1. Resim

REFAH SINIR KAPISI ÜZERİNDEN GEÇECEK

Limana yanaşan gemiden indirilecek 3 bin 774 ton insani yardım malzemesi, tır ve kamyonlarla Refah Sınır Kapısı'na taşınacak.

Buradaki gümrük işlemlerinin tamamlanmasıyla Filistin Kızılayına teslim edilecek yardımlar, İsrail saldırıları altındaki Gazzelilere ulaştırılacak.

Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: '9. İyilik Gemisi' Mısır'da - 2. Resim

Türk Kızılay ile AFAD işbirliğinde bugüne kadar 13 uçak ve 8 gemiyle yaklaşık 42 bin ton çeşitli insani yardım malzemesi Gazze'ye gönderilmişti.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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