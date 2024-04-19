Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: '9. İyilik Gemisi' Mısır'da

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 19 Nisan 2024 11:37 - Güncelleme: 19 Nisan 2024 11:38 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

İsrail'in aylardır hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye Türkiye'den bir yardım gemisi daha gönderildi. İyilik Gemisi'ndeki 3 bin 774 ton insani yardım malzemesi, işlemlerin ardından indirilip Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye sevk edilecek.