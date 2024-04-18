İsrail yine sivilleri hedef aldı: Gazze’nin güney bölgelerine yoğun topçu saldırısı düzenlendi

7 Ekim'den bu yana on bilerce sivili katleden İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinde Gazze Şeridi’nin güneyindeki bölgeleri yoğun topçu ateşiyle vurdu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güney, güneybatı ve doğusundaki Şeyh Aclin, Tel el-Heva ve ez-Zeytun mahallelerine düzenlediği yoğun topçu saldırısında çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze kentindeki eş-Şati Mülteci Kampı ve Tel el-Heva’daki evleri de bombaladı.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Kuzey Nuseyrat'tan çekilmesinin ardından sivil savunma ekiplerinin bölgedeki enkazlardan onlarca Filistinlinin naaşını çıkardığı, hala enkaz ve moloz yığınları arasından çok sayıda Filistinlinin cenazesinin bulunduğu kaydedildi.

HAN YUNUS'TA ENKAZDA 11 CANSIZ BEDENE ULAŞILDI

Öte yandan sivil savunma ekipleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin farklı bölgelerinde enkazdan 11 kişinin daha cansız bedenini çıkardı.

İsrail güçlerinin saldırılarının ardından çekildiği kentte arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İSRAİL GÜÇLERİ, BATI ŞERİA'DA DÜZENLEDİĞİ BASKINLARDA ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus ve Kalkilya kentlerine düzenlediği baskında çok sayıda evde arama yaptı.

Nablus'un doğusundaki Asker Kadim ve Asker Cedid Mülteci Kamplarında yer alan evlere düzenlenen baskında çok sayıda Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçleri, Kalkilya'nın güneyi ve doğusundaki Hable ile Azzun beldelerine baskınlar düzenledi.

İsrail askerleri ayrıca gece yarısından sonra Ramallah'ın doğusundaki Kefer Nıma beldesine düzenlediği baskın silsilesinde aralarında bir genç kız olmak üzere 6 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ise İsrail güçlerinin Beytullahim ve El Halil kentlerinde düzenlediği baskınlarda da çok sayıda Filistinli gözaltına alındı.