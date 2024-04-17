Filistinlilerden İsrail'e "Esirleri serbest bırakın" çağrısı

İsrail'ın işgali altında bulunan Batı Şeria’nın El Halil ve Beytüllahim kentinde Filistinli Esirler Günü vesilesi ile bir araya gelen halk, İsrail hapishanelerinde tutulan esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Her yıl 17 Nisan’da, İsrail hapishanelerinde uğradıkları işkence sonucu hayatını kaybeden Filistinli esirlerin anıldığı Filistinli Esirler Günü vesilesiyle Filistin’de anma törenleri ve gösteriler düzenlendi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde yüzlerce Filistinli oturma eyleminde bir araya geldi. İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını isteyen göstericiler, uluslararası topluma seslenerek Filistinlilerin yanında olmalarını istedi. Filistinli esirlerin fotoğraflarını taşıyan Filistinli göstericiler İsrail karşıtı slogan attı.

16 FİLİSTİNLİ ESİR HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Esirleri Derneği Sözcüsü Amjad Al-Najjar, Filistin’in özgürlüğü için tutuldukları İsrail hapishanelerinde hayatlarını kaybeden ve özgürlük mücadelesini sürdüren Filistinli esirler için bir araya geldiklerini ifade ederek, “İşgal hapishanelerindeki Filistinli esirlere karşı suç devam ediyor. İsrail hapishanelerinde bu yıl 16 Filistinli esir öldü.

"KAYIPLAR ARTACAK"

Eğer Filistinli esirlere yönelik bu şiddet devam ederse daha fazla kayıp olacak. Filistinli esirler; açlığa, susuzluğa ve şiddete maruz kalıyor. Bu bir felaket ve görmezden gelinemez” ifadelerini kullandı.

Beytüllahim’de ise onlarca kişi Filistinli esirler için bir araya geldi. İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, Filistin bayrakları ile esirlerin serbest bırakılmasını talep etti.