Filistin için kader oylaması! Devlet olarak tanınacak mı?

BM Güvenlik Konseyi, Filistin'in BM'ye tam üyelik talebini cuma günü oylayacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Filistin'in BM'ye tam üyelik talebini cuma günü oylayacak. Filistin’in BM’ye tam üyeliği için yapılacak oylama, İsrail'in müttefiki ABD'nin veto hakkını kullanması bekleniyor. Diplomatlar, ABD'nin Filistin devletini fiilen tanıyacağı için söz konusu kararı veto etmesinin beklendiğini belirtti. Oylamanın yerel saatle 15.00’de gerçekleşeceği ifade edildi.

Karar tasarısı Cezayir tarafından sunulurken, ABD ise bir Filistin devletinin BM'de değil, taraflar arasında doğrudan müzakereler yoluyla kurulması gerektiğini vurguluyor. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, "Güvenlik Konseyi'nde alınacak bir kararın, ileriye dönük iki devletli bir çözüme ulaşmamıza yardımcı olacağını düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.

Filistin, şu anda BM’de üye olmayan gözlemci devlet statüsünde bulunuyor. Filistin’in BM'ye tam üye olabilmesi için Güvenlik Konseyi ve ardından Genel Kurul'un en az üçte ikisinin onayını alması gerekiyor.