Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Çin'den ABD'ye "Gazze" eleştirisi!

Çin'den ABD'ye "Gazze" eleştirisi!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çin&#039;den ABD&#039;ye &quot;Gazze&quot; eleştirisi!

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin Gazze'deki ateşkes sağlanmasına dair tutumunu eleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze'de ateşkese yönelik karar tasarılarını veto etmesinin ve çekimser kaldığı son tasarının "bağlayıcı olmadığını" ileri sürmesinin, uluslararası hukuk karşısında ilkesiz bir tutum olduğunu söyledi.

Bakan Vang, Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'yı ziyaretinde mevkidaşı Retno Marsudi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İlgili Haberler

Gazze'deki çatışmanın 6 ayı geride bıraktığını ve "21. yüzyılın nadir insani trajedilerinden biri" haline geldiğini belirten Vang, BMGK'nin ateşkes çağrısı yapan karar tasarılarının çoğunun ABD tarafından veto edildiğini hatırlattı.

ABD'YE ULUSLARARASI HUKUK ELEŞTİRİSİ

BMGK'nin geçen ay kabul ettiği 2728 sayılı karar tasarısının ise ancak ABD'nin çekimser kalmasıyla kabul edilebildiğine dikkati çeken Vang, "ABD, bu kez uluslararası ahlakın karşısına dikilme cesareti gösteremedi ve çekimser kalmayı seçti fakat sonrasında tasarının 'bağlayıcı olmadığını' ileri sürdü. Öyle anlaşılıyor ki ABD'nin gözünde uluslararası hukuk, işine yaradığında kullandığı, yaramadığında kenara attığı bir aletten ibaret." dedi.

İlgili Haberler

"ÇİN'İN NÜFUZUNU KULLANACAĞINA İNANIYORUZ"

Ev sahibi Endonezyalı Bakan Marsudi de iki ülkenin Gazze'de ateşkes ve Filistin'de iki devletli çözüm konusunda aynı görüşü paylaştığını vurguladı.

Endonezya ile Çin'in Filistin'in Birleşmiş Milletlere tam üyeliğini desteklediğini söyleyen Marsudi, "Çin'in Gazze'de gerilimin yükselmesini önlemek üzere etkisini kullanacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülkesi Endonezya, uzun yıllardan bu yana Filistin'e ulusal kurtuluş hareketinde destek veriyor, İsrail'i diplomatik olarak tanımaktan kaçınıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında suç duyurusu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Google, İsrail'le yapılan Nimbus Projesi anlaşmasını protesto eden çalışanlarını kovdu - DünyaGoogle'dan çifte standartYaşlı sahiplerini öldüren koç, çocuklara da polise de saldırdı - DünyaSaldırgan koç, sahiplerini öldürüp çocuklarını yaraladıKosova'nın kuzeyinde el bombalı saldırı! - DünyaKosova'da el bombalı saldırıAlmanya'da aşırı sağcı AfD'li siyasetçi Björn Höcke'ye "Nazi sloganı" davası - DünyaAlman aşırı sağcı AfD'li siyasetçiye yargı şoku!İngiltere'de Magnum dondurmaları toplatılıyor! Şirketten ilk açıklama geldi - DünyaMagnum dondurmalara toplatma kararıFilipinler'den Çin'e karşı yeni hamle: ABD ve Japonya ile ilişkiler güçlendirilecek - DünyaFilipinler'den Çin'e karşı yeni adım
Sonraki Haber Yükleniyor...