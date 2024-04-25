ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Çin'e çağrı: "Firmalarımız eşit şartlarda yarışsın!"

Çin'i ziyaret ederek resmi temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'deki ABD firmaları için '"eşit şartlar" oluşturulması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington ile Pekin arasındaki ilişkilerin son zamanlarda istikrara kavuşmasını desteklemek amacıyla Çin'e resmi ziyarette bulundu ve Çin'i ABD şirketlerine adil davranmaya çağırdı.

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Blinken, Perşembe günü Çin Komünist Partisi'nin Şangay sekreteri Chen Jining ile bir araya geldi. ABD ve Çin bir süredir Rusya, Tayvan ve ticaret gibi çetrefilli konulardaki farklılıklarını ortadan kaldırmaya çalışıyor.

"EŞİT ŞARTLAR OLUŞTURUN"

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, Blinken'in Çin'in "ticaret politikaları ve piyasa dışı ekonomik uygulamaları" hakkındaki endişelerini dile getirdiğini ve "ABD'li işçiler ve Çin'de faaliyet gösteren firmalar için eşit şartlar" sağlanması yönündeki talebini yinelediğini söyledi.

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Blinken'i kısmen İngilizce konuşarak karşılayan Chen, ABD'nin Çin'deki işletmelerinin öneminden bahsetti ve "işbirliği veya çatışma seçiminin her iki halkın, her iki ülkenin refahını ve insanlığın geleceğini etkileyeceği" ifadesinde bulundu.

TAYVAN'A YARDIM PAKETİ

Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a milyarlarca dolarlık yardım sağlayan bir paketi yasalaştırdıktan birkaç saat sonra Çarşamba günü Çin'e geldi.

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Mevzuat, Tayvan ve Asya Pasifik'teki Çin tehditlerine karşı koymak için 8 milyar dolar ayırıyor ve Çin'e TikTok'u satması için dokuz ay süre tanıyor.

Blinken'in ziyareti sırasında Ukrayna'nın tartışma konusu olması bekleniyor. Biden yönetimi, Çin'in Rusya'nın savunma-sanayi tabanını büyük ölçüde yeniden yapılandırmasına izin verdiği ve yalnızca Ukrayna'daki savaşı etkilemekle kalmayıp tüm Avrupa'nın güvenliğine tehdit oluşturduğu iddiasında.

"ÇİN, TEHDİDİ KÖRÜKLEMEMELİ"

Blinken geçen hafta bir konuşmasında "Eğer Çin bir yandan Avrupa ve diğer ülkelerle iyi ilişkiler istediğini iddia ediyorsa, diğer yandan Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana Avrupa güvenliğine yönelik en büyük tehdidi körüklüyor olamaz." ifadelerinde bulunmuştu.

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Çin, Rusya ile ticaret yapma hakkına sahip olduğunu söyledi ve ABD'yi Ukrayna'yı silahlandırıp finanse ederek savaşı şiddetlendirmekle suçladı.

"ABD SORUMSUZ DAVRANIYOR"

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin ise yaptığı açıklamada, "ABD'nin Çin ile Rusya arasındaki normal ekonomik ve ticari ilişkilere karşı asılsız suçlamalarda bulunurken Ukrayna için geniş çaplı bir yardım yasa tasarısı sunması son derece ikiyüzlü ve sorumsuzdur." dedi.