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ABD’de üniversitelerde Gazze’ye destek gösterileri sürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin önde gelen üniversitelerinde Gazze’ye destek gösterileri devam ediyor. 24 Nisan Çarşamba günü Güney California Üniversitesi’nde yapılan bir gösteride polis ve öğrenciler arasında arbede yaşandı.

ABD'de İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yönelik protestolar ülkenin dört bir yanındaki üniversiteler arasında yayılmaya devam ederken, Güney California Üniversitesi’nde (USC) polis ve öğrenciler arasında arbede çıktı.

ABD’de Gazze’ye destek protestolarına Güney California Üniversitesi de katıldı. Filistin yanlısı öğrenciler, kalıcı ateşkes çağrısında bulunarak, üniversite yönetimlerinin İsrail ile bağlantılı şirketlerle ilişkilerini kesmesi çağrısında bulundu.

"ÖZGÜR FİLİSTİN"

Gelecek ay mezuniyet töreninin yapılması planlanan Alumni Park'a çadır kuran öğrenciler, ellerinde “Özgür Filistin” yazılı pankartlar taşıyarak, USC Rektörü Carol Folt'u hedef alıp "Carol, Carol, saklanamazsın soykırımı destekliyorsun" slogan attı.

Polisin, öğrencilerden çadırlarını kaldırmasını istemesinin ardından öğrenciler ile polis arasında arbede çıktı. Olaylarda kaç öğrencinin gözaltına alındığı henüz bilinmiyor.

ABD’de üniversitelerde Gazze’ye destek gösterileri sürüyor - 1. Resim

New York Üniversitesi (NYU), Yale Üniversitesi ve Güney California Üniversitesi’nin (USC) yanı sıra California Üniversitesi ve Minnesota Üniversitesi gibi ülkenin önde gelen üniversitelerinde de İsrail karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

ABD’de üniversitelerde Gazze’ye destek gösterileri sürüyor - 2. Resim

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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