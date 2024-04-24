ABD’de üniversitelerde Gazze’ye destek gösterileri sürüyor

Düzenleyen: Selin Atış / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Nisan 2024 23:13 - Güncelleme: 25 Nisan 2024 00:32 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

ABD’nin önde gelen üniversitelerinde Gazze’ye destek gösterileri devam ediyor. 24 Nisan Çarşamba günü Güney California Üniversitesi’nde yapılan bir gösteride polis ve öğrenciler arasında arbede yaşandı.