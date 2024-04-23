Son söz Biden'da! Senato İsrail, Ukrayna ve Tayvan'a milyarlarca dolarlık yardımı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi'nde Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik 95 milyar dolarlık yardım teklifi kabul edilmesinin ardından ABD Senatosu söz konusu yardımları onayladı. Yardımlar için son sözü ABD Başkanı Biden söyleyecek.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Suriye'de İran Büyükelçiliğine yaptığı saldırı sonrasında İran tehdidinin yeniden gündeme gelmesi ABD'yi harekete geçirdi. ABD Temsilciler meclisi, 6 aydır siyasi çıkmaza sürüklenen Ukrayna ve Tayvan yardımları da dahil olmak üzere İsrail'e yardımları içeren paketi onayladı. Temsilciler meclisinin ardından ABD Senatosu da söz konusu pakete onay verdi.

ABD'DEN İSRAİL, TAYVAN VE UKRAYNA'YA YARDIM PAKETİ

95 milyar dolarlık paket, 61 milyar dolarlık Ukrayna yardımının dışında, İsrail'e 26 ve Hint-Pasifik bölgesinin (Tayvan) güvenliğine 8 milyar dolar yardım yapılmasını da içeriyor. İsrail'e ayrılan 26 milyar dolarlık paketin içindeki 9 milyar dolarlık bölümün Gazze dahil çeşitli savaş bölgelerinde kullanılmak üzere insani yardımlara ayrılması öngörülüyor.

SENATO DA ONAY VERDİ SON SÖZ BIDEN'DA

İsrail, Ukrayna ve Tayvan'a yardımları içeren 95 milyar dolarlık paket Temsilciler Meclisinde Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin desteğiyle 122 ret oyuna karşın 311 evet oyuyla kabul edilmişti. Temsilciler Meclisi'nin ardından ABD Senatosu da söz konusu paketi onayladı. Gözler ABD Başkanı Joe Biden'a çevrildi.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, sunulan yardım tasarısına destek verdiğini belirtmişti.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail ve Ukrayna'ya kritik desteği sağlayacak, aynı zamanda Gazze'deki Filistinlilere insani yardım temin edecek ve Hint-Pasifik bölgesinde güvenlik ve istikrarı güçlendirecek bu paketi güçlü şekilde destekliyorum." ifadesini kullanmıştı.

Biden, tasarıyı Kongreden geçip masasına geldiği anda hızlıca imzalayacağını bildirmişti.