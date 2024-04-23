İsrail-Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerinde yeni gelişme! ABD, Türkiye'den yardım istedi

İsrail'in Gazze'de katliamı sürerken ateşkes görüşmeleri kapalı kapılar ardında devam ediyor. Son olarak Lübnan basını, ABD'nin İsrail ve Hamas arasındaki rehine görüşmelerinde Türkiye'den yardım istediğini yazdı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde soykırım yapmaya devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen saldırılarda İsrail, kadın, çocuk ve bebek demeden 34 binden fazla insanı katletti. 76 bin 980 Filistinli ise yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu tahmin ediliyor.

Aylardır süren savaşta ateşkes İsrail'in tüm talepleri reddetmesi nedeniyle bir türlü sağlanamadı. İsrail Gazze'ye saldırılarını sürdürürken, ateşkes görüşmelerine ilişkin yeni açıklama geldi.

TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİLER

Lübnan merkezli Al-Mayadeen'e konuşan kaynaklara göre, ABD Gazze Şeridi'ndeki ateşkes müzakerelerinde Türkiye'den yardım istedi.

ABD, Türkiye ile temasa geçerek Hamas’a baskı yapmasını, bu şekilde Hamas’ın görüşmelerdeki katı tutumunun yumuşatılmasını talep etti.

İddialara göre Hamas, Türkiye’nin sürece dahil olmasını olumlu karşıladı; ancak bu, Katar’ın arabuluculuğunun yerine geçmiyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı, bugün Katar'ın Gazze konusunda arabuluculuk çabalarına kararlı olduğunu ancak şu anda "yeniden değerlendirme" aşamasında olduğunu duyurmuştu.

'DOHA'NIN ARABULUCULUK ROLÜYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR BASKI YOK'

Türkiye'nin tutumuna dair ise Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari, "Türk kardeşlerimizle koordinasyon devam ediyor. Türkiye'nin arabuluculuk konusunda verdiği destekleri ve Ankara'nın sergilediği onurlu duruşu takdir ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin, Katar'ın arabuluculuk rolünü destekleyen bölge ülkeleri arasındaki en önemli ülkelerden biri olduğunu söyleyen Ensari, Hamas'ın Doha'daki ofisinin kapatılmasıyla ilgili ise "Bu konuda veya Hamaslı yöneticilerle ilgili herhangi bir karar yok" diye konuştu. Ensari, Katar'daki Hamas ofisinin iletişim kanallarını açmak amacıyla ABD'yle koordinasyon içinde kurulduğuna ve çok da başarılı olduğuna işaret etti.

Hamaslı yetkililerin istedikleri gibi ülkeye giriş çıkış yapabildiklerini aktaran Ensari, Doha'nın arabuluculuk rolüyle herhangi bir baskı kurmadığını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BANA BÖYLE BİR BİLGİ GELMEDİ

Öte yandan, Irak ziyaretinden dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Katar'daki Hamas üyelerine yönelik ciddi baskılar olduğuna, Hamas yönetiminin oradan ayrılmasına yönelik iddialar var. Türkiye'ye gelmeleri mümkün olabilir mi? Sizden bir talepte bulunuldu mu?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Önemli olan Hamas liderlerinin nerede olduğu değil, Gazze'deki durumdur. Bu söylediğiniz konuyla ilgili olarak Katar'daki konumlarının ne olacağı hususunda doğrusu bana böyle bir bilgi gelmedi... Fakat Katar Emiri Sayın Şeyh Temim’in, bu kardeşlerimizle ilgili, onların Katar'daki pozisyonunu yok farz edecek bir adımı atacağına dair bir şey duymadım. Böyle bir adım atacağını da düşünmüyorum.

Onlara karşı olan samimiyeti, onlara karşı olan tavrı, her zaman ailenin bir ferdi gibidir. Bundan sonraki süreçte de yine onlara karşı bu tavrın değişeceğine asla ihtimal vermiyorum."

'KATAR YERİNE TÜRKİYE' İDDİASI

Hamas siyasi liderliğinin Katar'dan ayrılmayı planlandığı iddialarının gündemde olduğu bir dönemde, Hamas'ın merkezini Türkiye'ye taşımayı düşündüğü iddia edildi. ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Hamas'ın merkezini halihazırda bulunduğu Katar'dan başka bir ülkeye taşımayı değerlendirdiğini yazmıştı. Hamas'ın bu kapsamda 2 ayrı ülke ile iletişimde olduğu belirtilmişti. İddiaya göre, bu ülkelerden biri de Umman'dı.

Başka bir iddiada ise Hamas'ın merkezini Türkiye'ye taşımayı planladığı belirtilmişti. Haniye ile Erdoğan'ın görüşmesinin de bu iddialar ışığında gerçekleştiği ileri sürülmüştü.