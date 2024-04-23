Gazze'de ateşkes için yeni açıklama! Hamas İsrail'e 4 şart sundu

Hamas, İsrail ile yürütülen ateşkes görüşmelerine ilişkin yeni açıklama yaptı. Hamas, İsrail'e 4 şart sunduğunu açıkladı.

İsrail, 45 km²'lik Gazze Şeridi'nde soykırım yapmaya devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen saldırılarda İsrail, kadın, çocuk ve bebek demeden 34 bin 97 Filistinliyi katletti. 76 bin 980 Filistinli ise yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu tahmin ediliyor.

GAZZE'DE ATEŞKES İÇİN YENİ AÇIKLAMA

Aylardır süren savaşta ateşkes İsrail'in tüm talepleri reddetmesi nedeniyle bir türlü sağlanamadı. İsrail Gazze'ye saldırılarını sürdürürken, Hamas'tan ateşkes görüşmelerine ilişkin yeni açıklama geldi.

HAMAS 4 ŞARTINI YİNELEDİ

Hamas İsrail'e sunduğu 4 şartın geçerli olduğunu açıkladı. Hamas'tan yapılan açıklamada, "İsrail ile müzakerelere ilişkin temel taleplerimiz kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin geri çekilmesi, zorla yerinden edilen sivillerin evlerine geri dönüşü ve Gazze Şeridi'nin yeniden imardır." denildi.