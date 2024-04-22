İsrail'den Gazze'yi ortadan bölen koridora yeni saldırı

Filistin topraklarında 7 Ekim'den bu yana soykırım yapan İsrail, Gazze Şeridi'ni ortadan bölen koridora "operasyon" başlattığını duyurdu.

İsrail, 45 km²'lik Gazze Şeridi'nde soykırım yapmaya devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen saldırılarda İsrail, kadın, çocuk ve bebek demeden 34 bin 97 Filistinliyi katletti. 76 bin 980 Filistinli ise yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu tahmin ediliyor. Başta Müslüman devletler olmak üzere uluslararası kamuoyu İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı durdurmayı başaramadı. Siyonistler şimdi Gazze'ye yönelik yeni bir saldırı başlattığını duyurdu.

İSRAİL'DEN GAZZE'Yİ ORTA YERİNDEN BÖLME ÇABASI

İsrail güçlerinden yapılan yazılı açıklamaya göre Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran orta kesimindeki koridora yeni saldırı başlatıldı.

Açıklamada "162'nci Tümen orta koridora operasyonu başlattı." ifadesinin dışında daha fazla detay verilmedi.

Öte yandan İsrail, 7 Ekim'den sonra Gazze'nin kuzeyinde bölgeyi doğudan batıya geçen yeni bir yolun inşa etti.

GAZZE'DE NE OLDU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 97 Filistinli öldürüldü, 76 bin 980 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.