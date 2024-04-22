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BM, çağrı yaptı: Gazze'deki toplu mezarlar soruşturulsun

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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BM, çağrı yaptı: Gazze&#039;deki toplu mezarlar soruşturulsun

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in, 4 aydır karadan işgal ettiği Han Yunus'tan çekilmesiyle geriye enkaz ve toplu mezarlar kaldı. İsrail vahşetinin 'eseri'ne ise BM'den tepki geldi ve mezarların bulunduğu alanların kapsamlı ve bağımsız şekilde soruşturulması çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, 7 Nisan'da 4 aydır işgal ettiği Han Yunus'tan çekildi. Çekilmeyle beraber kentte toplu mezarlar bulunmaya, evlerin enkazından ve yol kenarlarından cesetler toplanmaya başladı. 

Filistinliler, toplu mezarlarda gördükleri korkunç manzaraları şu ifadelerle anlattı: 

BM, çağrı yaptı: Gazze'deki toplu mezarlar soruşturulsun - 1. Resim

PROVOKE ETMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPMIŞLAR!

Geldiğimizde gördük ki, İsrail, bizim defnettiğimiz yaklaşık 1000 şehidin hepsini kabirlerinden çıkarmış. Üzerlerindeki kıyafetleri değiştirmişler. Şehitlerin elbiselerinin üzerinde İsrail yıldızı gördük. Filistin halkını provoke etmek için o derece ileri gitmişler ki, şehitlerimizin bedenleri üzerine gülücükler çizmişler.

BM, çağrı yaptı: Gazze'deki toplu mezarlar soruşturulsun - 2. Resim

Hamas da Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi'nde bulunan toplu mezarların İsrail ordusunun işlediği suçların boyutunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

BM'DEN TEPKİ

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

BM, çağrı yaptı: Gazze'deki toplu mezarlar soruşturulsun - 3. Resim

Şifa Hastanesinin ardından Nasır Hastanesinde de toplu mezarlar bulunduğuna ilişkin haberlerin sorulması üzerine Dujarric, "Haberler çok endişe verici" dedi.

BM, çağrı yaptı: Gazze'deki toplu mezarlar soruşturulsun - 4. Resim

Mezarların bulunduğu alanların kapsamlı ve bağımsız şekilde soruşturulması gerektiğinin altını çizen Dujarric, aynı zamanda bunun ateşkese neden ihtiyaç olduğunu da açık şekilde gösterdiğini söyledi.

Dujarric, insani yardım çalışanlarına daha fazla erişim sağlanması, hastanelerin korunması ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğine tekrar dikkati çekti.

BM, çağrı yaptı: Gazze'deki toplu mezarlar soruşturulsun - 5. Resim

SÜREKLİ CESET ÇIKIYOR

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Gazze'deki sağlık kaynaklarından aktardığı haberinde, arama kurtarma ekiplerinin Nasır Hastanesi kompleksinde bulunan toplu mezardan İsrail askerleri tarafından öldürülen kadın ve erkek çeşitli yaş gruplarından 190 kişinin cesedini çıkardığını duyurmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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