Filistin'den Arap Birliği'ne olağanüstü çağrı! Gazze'de soykırım ve ABD'nin BM vetosu masada

Filistin, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de süren katliama ilişkin Arap Birliği'ne olağanüstü toplantı çağrısı yaptı. Toplantıda İsrail'in Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği "soykırım suçları" görüşülecek. Aynı zamanda ABD'nin BM vetosu da masaya yatırılacak.

Filistin topraklarını zorla gasp eden katil İsrail, 45 km²'lik Gazze Şeridi'nde soykırım yapmaya devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen saldırılarda İsrail, kadın, çocuk ve bebek demeden 34 bin 97 Filistinliyi katletti. 76 bin 980 Filistinli ise yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu tahmin ediliyor. Filistin, katliamın 7. ayında İsrail'in katliamına sessiz kalan Arap devletlerine karşı olağan üstü çağrıda bulundu.

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SOYKIRIM BELGELERİ ARAP DEVLETLERE GÖSTERİLECEK

Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Muhenned el-Akluk, Filistin resmi ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, Ramallah yönetiminin Arap Birliği'nin en kısa zamanda olağanüstü toplanması talebinde bulundu.

Toplantının daimi temsilciler düzeyinde talep edildiğini aktaran Akluk, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı devam eden soykırım suçlarını ele almak üzere olağanüstü toplantı çağrısının yapıldığını ifade etti.

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ABD'NİN BM VETOSU DA MASAYA YATIRILACAK

Toplantıda işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artan yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının da görüşüleceğine işaret eden Akluk, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Filistin talebini veto etmesinin de ele alınacağının altını çizdi.

Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Akluk, toplantıda ayrıca işgal altındaki Filistin topraklarında ihlal edilen insan haklarıyla ilgili detayların aktarılacağını kaydetti.