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ABD'deki üniversitelerde protestolar büyüyor... Filistin'e destek gösterisinde 40 kişi gözaltına alındı!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin en başarılı öğrenim kurumlarından olan Yale Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde 40 kişi gözaltına alındı.

Zırhlı araçlarla Yale Üniversitesi'nin New Haven yerleşkesine gelen polisler, İsrail karşıtı gösteri düzenleyen yüzlerce öğrenciyi dağılmaları, aksi takdirde gözaltına alınacakları konusunda uyardı.

Üniversitenin farklı noktalarında çadırlar kuran veya protesto düzenleyen göstericileri dağıtan polis, en az 40 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

"SİLAH ÜRETİCİLERİYLE BAĞINIZI KESİN"

Yale Üniversitesi'nde Filistin'e destek veren bazı öğrenciler, okul yönetiminin İsrail'in Gazze'deki saldırılarında dahli olan silah üreticilerinin vakıf yatırım politikalarından çıkarılmasını talep etmiş, 13 Nisan'da bu amaçla açlık grevi başlatmıştı. Üniversite yönetiminin bu talebi reddetmesinin ardından öğrenciler pazar günü eylemlerini sonlandırmıştı.

Bir grup da cuma akşamı yerleşkedeki Beinecke Meydanı'nda çadır kurarak eylem başlatmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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