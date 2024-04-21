İspanya'nın 100'den fazla şehrinde insanlar Filistin için sokağa çıktı

İspanya'da, "Filistin İşgaline Karşı Dayanışma Ağı"nın (RESCOP) çağrısıyla 100'den fazla kent ve ilçede Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.

İspanya'da, "Filistin İşgaline Karşı Dayanışma Ağı"nın (RESCOP) çağrısıyla 100'den fazla kent ve ilçede Filistin'e destek vermek için İspanyol vatandaşları sokaklara dökülerek "Gazze'deki soykırımın durdurulması ve acil ateşkes ilan edilmesi" çağrısında bulundu. İspanya halkı saldırıların başlamasından bu yana sıkı bir hassasiyetle Filistin halkına desteklerini sunuyor, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez de, Filistin'in devlet olarak tanınması yönündeki çalışmalarıyla öne çıkmıştı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana İspanya genelinde düzenlenen eylemler devam ediyor. Son 6 ay içinde 4. kez gerçekleştirilen eylemlerde, halkın "Filistin İşgaline Karşı Dayanışma Ağı"nın (RESCOP) çağrısıyla meydanlara çıktığı belirtiliyor.

"İSRAİL'E SİLAH SATIŞI DURDURULSUN, ÜRÜNLER BOYKOT EDİLSİN"

Başkent Madrid'in merkezinde düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katılarak ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail'i ve onun işbirlikçisi olduğu gerekçesiyle ABD ve Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirdi. Göstericiler, "Gazze'deki soykırıma, Filistin'deki işgale, ayrılıkçı rejime, etnik temizliğe ve yerleşimci sömürgeciliğe hayır" mesajı verirken, İspanya hükümeti ve uluslararası topluma İsrail'e karşı acil, somut ve etkili önlemler alınması çağrısında bulundu. Bu önlemler arasında İsrail ile silah ticaretinin durdurulması ve katliama katılan İsrailli şirketlerin boykot edilmesi de bulunuyor.

Protestolar sırasında dün meclisten onay alan ABD'nin İsrail'e 26 milyar dolarlık yardım kararına da tepki gösterildi. Bu kararın İsrail'in Gazze'deki saldırılarına destek olduğunu ve Filistin halkının yaşadığı acıları daha da derinleştirdiği belirtildi.