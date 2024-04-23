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İran destekli güçler ABD üssünü vurdu! 4 Şubat'tan bu yana Irak'ta ikinci saldırı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İran destekli güçler ABD üssünü vurdu! 4 Şubat&#039;tan bu yana Irak&#039;ta ikinci saldırı

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ortadoğu'da İran destekli güçler ile ABD ve İsrail arasındaki çatışma sürüyor. İsrail-İran arasında yaşan gerilimin ardından İran destekli güçlerin ABD üssünü vurduğu öğrenildi. ABD'li bir yetkili 4 Şubat'tan sonra Irak'ta ABD güçlerinin bulunduğu üsse ikinci kez saldırı yapıldığını söyledi.

Ortadoğu'da sular durulmuyor! İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'de başlattığı soykırımın ardından İran destekli güçler Yemen, Irak ve Suriye'de ABD üslerine saldırılar düzenliyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan İsrail-İran arasındaki misilleme geriliminin ardından bu kez ABD üssüne saldırı düzenlendi. İran destekli güçlerin Irak’ın batısında ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı düzenlendiği açıklandı.

ABD'NİN ÜSSÜ VURULDU

4 Şubat'ta İran'a bağlı güçler tarafından dün Ürdün-Suriye sınırında 3 ABD askeri öldürülmüştü. Irak ve Suriye’deki ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik saldırılar yeninden başladı. ABD’li bir yetkili, Irak’ın batısında ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Yetkili, söz konusu saldırının şubattan bu yana Irak’taki üslere yönelik ikinci saldırı olduğunu belirterek, “Dün Ayn el-Esad Hava Üssü'ne yönelik, yaralanma ya da hasara yol açmayan bir saldırı oldu. Bu, 4 Şubat'tan bu yana ABD güçlerine yönelik ikinci saldırıydı" dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023’ten itibaren geçtiğimiz şubat ayına kadar Irak ve Suriye'deki ABD birliklerine yönelik 165'ten fazla saldırı düzenlenmişti.

Öte yandan Suriye’nin Haseke bölgesinde ABD güçlerinin bulunduğu Harap el-Cir Üssü’ne 21 Nisan’da Irak topraklarından 5 roket fırlatılmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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