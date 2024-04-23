İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 200. günü... Ebu Ubeyde: Kuma saplanmış durumdalar!

İzzeddin El Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırıların 200. gününde açıklamalarda bulundu. "İsrail Gazze'nin kumlarına saplanmış durumda' ifadelerini kullanan Ebu Ubeyde, "Düşman 200 günde kitlesel katliam, yıkım ve öldürmeden başka bir şey başaramadı." diye konuştu. Ebu Ubeyde, "Top düşmanın halkını önemseyenlerin sahasında, ancak zaman kısa ve fırsatlar az." dedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların 200. gününde açıklamalarda bulundu.

Ubeyde, İran'ın İsrail'e saldırıları hakkında "İran'ın tepkisinin boyutu ve niteliği yeni kurallar koydu ve düşmanın hesaplarını karıştırdı" ifadeleriyle "Düşman, utanç ve yenilgiden başka bir şey elde etmeyecek. Düşman, Gazze'nin kumlarına saplanmış durumda" şeklinde konuştu.

'GAZZE'YE SIKIŞTILAR'

Ebu Ubeyde'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Direniş eylemine çeşitli cephelerden gelen histerik tepkiler eylemin önemini gösteriyor.

Düşman (İsrail) Gazze'de sıkışmış durumda.

'DÜŞMANIN HESAPLARI KARIŞTI'

Direniş, halkımızın fedakarlıklarına sadık kalacak ve onların acılarını ve umutlarını taşıyacağız.

Ulusumuzun kitlelerini direnişi desteklemek için eylemlerini artırmaya çağırıyoruz.

İran'ın tepkisinin boyutu ve niteliği yeni kurallar koydu ve düşmanın hesaplarını karıştırdı.

Direnişin ilk cephesi Batı Şeria cephesidir ve özgür ve gururlu Batı Şeria'mızın her santimetresini selamlıyoruz.

Ron Arad'ın senaryosu Gazze'deki düşman esirlerle ilgili tekrarlanması en muhtemel senaryo olabilir.

Düşman müzakerelerde verdiği tüm sözlerden vazgeçmeye çalışıyor ve daha fazla zaman kazanmak istiyor.

Başta geri çekilme, ablukanın kaldırılması ve yerinden edilenlerin evlerine dönüşü olmak üzere halkımızın temel haklarından vazgeçmeyeceğiz.

'KUMA SAPLANDILAR'

Düşman 200 günde kitlesel katliam, yıkım ve öldürmeden başka bir şey başaramadı.

İşgal güçleri dünyayı tüm direniş gruplarını ortadan kaldırdıklarına inandırmaya çalışıyor ve bu büyük bir yalan.

İşgalin saldırganlığı veya varlığı topraklarımızın herhangi bir karışında devam ettiği sürece grevlerimizi ve direnişimizi sürdüreceğiz.

Kahramanlarımızın düşmana yönelik saldırılarının yalnızca küçük bir kısmını belgeledik.

200 gün ve Gazze'deki direnişimiz Filistin dağları kadar sağlam.

Düşman, utanç ve yenilgiden başka bir şey elde etmeyecek. Düşman, Gazze'nin kumlarına saplanmış durumda.

İSRAİL VAHŞETİNİN 200. GÜNÜ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 183 Filistinli öldürüldü, 77 bin 143 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Mısır, Katar ve ABD'nin çabalarıyla bir süredir Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için dolaylı müzakereler yürütülüyor.

Katar'ın başkenti Doha'da mart ayında başlayan müzakereler daha sonra Mısır'ın başkenti Kahire'ye taşınmıştı.