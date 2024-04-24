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Rusya'dan ABD'ye gözdağı! Ukrayna'ya gönderilen silahlar...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rusya&#039;dan ABD&#039;ye gözdağı! Ukrayna&#039;ya gönderilen silahlar...

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya sevk etmeye hazırlandığı silahların cephedeki durumu değiştirmeyeceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin güncel konulara ilişkin sorularını cevapladı.

"CEPHEDEKİ DURUM DEĞİŞMEYECEK"

ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatını değerlendiren Peskov, "Çatışma alanındaki durum çok anlamlı ve net. Ancak muhtemelen hazırlanan tüm yeni silah sevkiyat partilerinin cephedeki durumu değiştirmeyeceğini söylemekten usanmıyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, daha önce "Ukrayna'da güvenli bölgenin oluşturulması gerektiği" yönünde açıklama yaptığına dikkati çeken Peskov, bu konuda herhangi değişiklik olmadığını vurguladı.

Sözcü Peskov, Ukrayna'ya uzun menzilli füze sistemlerinin tedarik edilmesi hakkındaki soruyla ilgili yorum yapmayacağını, bunun Rusya Silahlı Kuvvetlerinin yükümlülüğünde olduğunu söyledi.

"İÇ SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN UKRAYNA'YI KULLANIYORLAR"

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, "ülkesinin savunma harcamalarını 2030'a kadar gayrisafi yurt içi milli hasılanın (GSYİH) yüzde 2,5'ine çıkaracağı" yönündeki açıklamasını da değerlendiren Peskov, şu ifadeleri kullandı:

"Birçoğu, iç sorunları çözmek için Ukrayna'daki durumu kullanmaya çalışıyor, bu durumu yapay ve kasıtlı şekilde gerginleştiriyor. İngiltere'deki ekonomik durumun zor olduğunun farkındayız. Bir yandan kemerlerini sıkmak zorundalar. Bu İngiliz vatandaşları için pek de kolay değil. Bu nedenle ekonominin belirli bölümünün askerileştirilmesi, bu zorlukların kamufle edilmesidir."

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Erdem24 Nisan 2024 15:20

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