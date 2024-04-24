Kazakistan, tarihinin en büyük felaketini yaşıyor! İhmal mi, sabotaj mı?

Kazakistan’daki su baskınlarında Rusya’nın baraj sularını nehre bırakmasının önemli etkisi olduğu rapor edildi. Konu ile ilgili Rus makamlarının defalarca uyarıldığı da ortaya çıktı.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Nisan ayının ilk günlerinde başlayan şiddetli yağmur ve Rusya’nın barajlardan su bırakması ile yükselen su seviyesi Kazak şehirlerini felakete itti. Kazakistan’ın büyük bölümünü rehin alan sel felaketi sebebiyle 118 bin kişi tahliye edildi.

"KORKUNÇ TABLO İLE YÜZLEŞTİK"

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Kamu Yönetim Akademisi Kıdemli Araştırmacısı Janat Mominkulov “Ülke olarak tarihin en zor günlerini yaşıyoruz” diye konuştu. Mominkulov, tehlikenin nisan ayının ilk günlerinde başladığını ve adım adım felâkete evrildiğini belirterek “Ortaya çıkan manzarada Rusya’dan akan nehirlerin taşması da önemli yer tutuyor. Buna bir de karların erimesi de eklenince bu korkunç tablo ile yüzleştik. Kuzey, Güney ve Batı Kazakistan bu olağanüstü faciaya karşı hayat mücadelesi veriyor” dedi.

Mominkulav, Türk dünyasının Kazakistan’daki bu felaket için harekete geçmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Hazar’da suların yer yer 7 cm yükseldiğini ifade eden Kazak yetkili Mominov da “Doğu ve Batı Kazakistan’da tehdit altında. Abay, Pavlodar, Aktobe, Ural’da endişe hâkim. Kısıtlı imkânlar sebebiyle halk kendi usulleri ile felakete karşı koymaya çalışıyor. Bu noktada en büyük beklentimiz Türkiye’den” şeklinde konuştu.

SABOTAJ BOYUTU DA ARAŞTIRILIYOR

Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev’in ifadesi ile “yüzyılın en büyük felaketi” olan sel baskınlarında Rusya’dan akan Yesim ve Jayik Nehirlerinin de önemli etkisi olduğu rapor ediliyor. Rusya’ya bağlı Orenburg şehrinden Kazakistan’a uzanan her iki nehirde de Rusya’nın barajlardan su boşaltımı gerçekleştiği için su taşkınları yaşandığı öğrenildi. Rusya’nın su tuttuğu barajlardan böyle bir yüklemeyi neden yaptığı ile ilgili resmi görüşmeler sürerken olayın sabotaj boyutu da araştırılıyor. Kazakistan yetkilileri, Orenburg’ta da aynı sebeple 3 metrelik binaların su altında kaldığını ve baraj sularının nehre bırakılmasının felâkete davetiye çıkardığını ve Rus makamların konu ile ilgili defalarca uyarıldığını aktardı. Orenburg’la ilgili en önemli detay ise bölge sakinlerinin büyük ölçüde Türk olması...