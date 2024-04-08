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Kazakistan'dan sonra Rusya'yı da vurdu! Sel felaketi bölgeyi sarıyor: 10 bini aşkın ev sular altında

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kazakistan&#039;dan sonra Rusya&#039;yı da vurdu! Sel felaketi bölgeyi sarıyor: 10 bini aşkın ev sular altında

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kazakistan'dan sonra bir sel felaketi de Rusya'da yaşandı. Ülkenin Orenburg bölgesindeki Orsk şehrinde bir barajın patlamasıyla birlikte 10 binden fazla ev sular altında kalırken, 6 bin 100 kişi derhal tahliye edildi. Putin'den bölgede yaşanan felaketin incelenmesi için Acil Durumlar Bakanı Alexander Kurenkov'a talimat geldi.

Kazakistan ve Rusya'da son 30 yılın en büyük sel felaketini yaşanıyor. Rusya’nın Orenburg bölgesinde meydana gelen sel sonrası en az 10 bin ev sular altında kaldı. Yaşanan felaket sonrası 230 bin nüfuslu şehirde 6 bin 100 kişi tahliye edilmek zorunda kaldı.

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TAŞAN BARAJLAR FELAKETİ DOĞURDU

Rusya’nın Orenburg bölgesini şiddetli yağışın vurması sonucu Orsk kentinden geçen Ural Nehri’nin su seviyesinin yükselmesi sonucu baraj setinden taşmıştı.

Orsk Belediye Başkanı Vasily Kozupitsa Kentteki ikinci bir nehir olan Yelshanka'nın taştığını ve bölgede yaşayanların tahliyesi için önlemler alındığı söyledi. Orsk kentinde 3’ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.

Kazakistan'dan sonra Rusya'yı da vurdu! Sel felaketi bölgeyi sarıyor: 10 bini aşkın ev sular altında - 1. Resim

EN AZ 10 BİN EV SULAR ALTINDA

Orsk şehrindeki barajın patlamasıyla en az 10 bin ev sular altında kalırken 230 bin nüfuslu kentte 6 bin 100 kişi tahliye edildi. Kentteki 40 okuldan 15’i de sel sularına teslim oldu.

NEHİR KENARINDAKİ 310 BİN KİŞİYE "BÖLGEYİ TERK EDİN" UYARISI

Orenburg bölgesinin batısında bulunan Buzuluk kasabasındaki Samara Nehri’nin de su seviyesinin de yükselmesiyle bölgede gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı.

Yetkililer, 310 bin nüfuslu Kurgan’da nehir kenarındaki mahallelerde yaşayanların sel sularının kısa süre içinde kente ulaşması ihtimaline karşı bölgeyi terk etmesi uyarısında bulundu.

Kazakistan'dan sonra Rusya'yı da vurdu! Sel felaketi bölgeyi sarıyor: 10 bini aşkın ev sular altında - 2. Resim

BÖLGEDEKİ EN BÜYÜK FELAKET

Orenburg Bölge Valisi Denis Pasler ise, kenti vuran selin kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana bölgede etkili olan en büyük sel felaketi olduğunu ifade etti.

Pasler, Orenburg bölesinden ardından Kazakistan’dan geçerek Hazar Denizi’ne dökülen 2 bin 400 km uzunluğundaki Ural Nehri boyunca sel felaketinin yaşandığını sözlerine ekledi.

En az 550 bin kişinin yaşadığı Orenburg’un Belediye Başkanı Sergei Salmin de, “Sel suları geliyor ve önümüzdeki günlerde su seviyesi daha da artacak. Sel durumu oldukça kritik” açıklamasını yaptı.

Kazakistan'dan sonra Rusya'yı da vurdu! Sel felaketi bölgeyi sarıyor: 10 bini aşkın ev sular altında - 3. Resim

PUTİN'DEN TALİMAT GELDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Acil Durumlar Bakanı Alexander Kurenkov'a bölgeyi ziyaret ederek incelemelerde bulunması talimatı verdi.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Urak’daki Kurgan ve Siberya’ya bağlı Tümen bölgesindeki sellerin kaçınılmaz olduğu kaydedildi. Kremlin açıklamasında, Putin’in bölge valileri ile de telefon görüşmesi yaparak bilgi aldığı aktarıldı.

Kurenkov ise yaptığı açıklamada şişlenmiş su ve mobil arıtma tesislerine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Yerel sağlık yetkilileri ise, selin vurduğu bölgelerde Hepatit A’ ya karşı aşılama çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

Kazakistan'dan sonra Rusya'yı da vurdu! Sel felaketi bölgeyi sarıyor: 10 bini aşkın ev sular altında - 4. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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