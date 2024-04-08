Kazakistan'da sel felaketi yaşanıyor! 72 bin kişi tahliye edildi, şehirler su altında kalabilir

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Nisan 2024 09:49 - Güncelleme: 8 Nisan 2024 10:29 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Kazakistan'da son 30 yılın en büyük sel felaketini yaşanıyor. Ülkedeki 17 ilin 10'unda acil durum ilan edildi. Şiddetli yağış ve karların erimesiyle birlikte meydana gelen felakette 2 kişi hayatını kaybederken, şu ana kadar 72 bin 29 kişi tahliye edildi. Ayrıca uzmanlar, Rusya'daki nehirler üzerinden gelen suların önümüzdeki günlerde daha büyük bir felakete yol açacağını ifade ediyor. Dolayısıyla sel felaketi ile mücadelenin önümüzdeki günlerde artarak devam edeceği belirtiliyor.