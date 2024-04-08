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Haberler > Dünya > Kazakistan'da sel felaketi yaşanıyor! 72 bin kişi tahliye edildi, şehirler su altında kalabilir

Kazakistan'da sel felaketi yaşanıyor! 72 bin kişi tahliye edildi, şehirler su altında kalabilir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kazakistan'da son 30 yılın en büyük sel felaketini yaşanıyor. Ülkedeki 17 ilin 10'unda acil durum ilan edildi. Şiddetli yağış ve karların erimesiyle birlikte meydana gelen felakette 2 kişi hayatını kaybederken, şu ana kadar 72 bin 29 kişi tahliye edildi. Ayrıca uzmanlar, Rusya'daki nehirler üzerinden gelen suların önümüzdeki günlerde daha büyük bir felakete yol açacağını ifade ediyor. Dolayısıyla sel felaketi ile mücadelenin önümüzdeki günlerde artarak devam edeceği belirtiliyor.

Kazakistan'da günlerdir yaşanan sel felaketiyle birlikte ülkede acil durum ilan edildi. Başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkeden Kazakistan'a destek mesajları geldi. 10 ili etkisi altına alan büyük sel felaketinde 2 kişi can verdi. Ülkede 72 bin 29 kişi sel bölgelerinden tahliye edilirken, Rusya'daki nehirlerden gelen sularla birlikte felaketin iyice büyüyeceği ifade edildi.

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17 İLİN 10'UNDA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Ülkede meydana gelen büyük sel felaketi sonrası Abay, Akmola, Aktobe, Atırau, Batı Kazakistan, Karaganda, Kostanay, Pavlodar, Kuzey Kazakistan, Ulutau illerinde acil durum ilan edildi.

Bu durum, 17 ilden oluşan Kazakistan'ın neredeyse tamamının sel felaketinden etkilendiğini gösteriyor.

Kazakistan'da sel felaketi! 72 bin kişi tahliye edildi: Şehirler sular altında kalma tehlikesinde - 1. Resim

TALİYE SAYISI 72 BİNİ AŞTI

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, selin etkili olduğu bölgelerde 16 bin 78’i çocuk 72 bin 29 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, 7 bin 255’i çocuk 14 bin 368 kişinin geçici barınaklara yerleştirildiği açıklanırken, selin vurduğu bölgelerde yürütülen arama kurtarma çalışmalarının 7 helikopter, bin 300 araç ve 12 bin 455 kişiyle yürütüldüğü belirtildi.

5 BİN 508 EV SULAR ALTINDA 

Öte yandan, halihazırda Atırav, Aktöbe, Akmola, Kostanay, Batı Kazakistan, Kuzey Kazakistan ve Pavlodar bölgelerinde toplam 3 bin 686 ev ve 1822 yazlık evin sular altında kaldığı kaydedildi.

Kazakistan'da sel felaketi! 72 bin kişi tahliye edildi: Şehirler sular altında kalma tehlikesinde - 2. Resim

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Atırav bölgesindeki Kulsarı kentinde su basan evlerini kontrole gittikleri sırada traktörleri devrilen 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

TÜRKİYE'DEN "DESTEĞE HAZIRIZ" MESAJI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da meydana gelen sel felaketine ilişkin geçmiş olsun mesajını paylaşırken, "Türkiye, felaketin yol açtığı yaraların sarılmasını teminen her türlü yardımı sağlamaya hazırdır" açıklamasını yaptı.

GIDA YARDIMI GÖNDERİLDİ

MÜSİAD, kardeş ülke Kazakistan'daki selden etkilenen afetzedelere ulaştırılması için toplanan 110 koli gıda ve 40 halıdan oluşan insani yardım Almatı Kamusal Yardımlaşma Merkezi’ne teslim edildiğini açıkladı.

Kazakistan'da sel felaketi! 72 bin kişi tahliye edildi: Şehirler sular altında kalma tehlikesinde - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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