Kazakistan su taşkınlarıyla alarma geçti! 1500 eve tahliye kararı

Kazakistan'da havaların iyice ısınmasıyla birlikte eriyen karlar su taşkınlarına yol açtı. Pek çok şehirde meydana gelen taşkınlar nedeniyle 1500 civarı ev sular altında kaldı. Ülkedeki 20 bölgede acil durum ilan edilirken 15 bin 786 kişi tahliye edildi, 50 köyde de ulaşım kesildi. Aralarında askerlerin de bulunduğu 8 bin 458 görevli, taşkınlarla mücadeleyi aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Kazakistan'da yağışlarla geçen kış sonrası karların erimesiyle meydana gelen su taşkınları, ülkeyi alarma geçirdi. Ülkenin 5 ayrı şehrinde, taşkınlarla mücadeleye devam ediliyor.

BAŞBAKAN BEKTENOV: 1500 EV SU ALTINDA KALDI

Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov kabinesiyle birlikte toplanarak su taşkınlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bektenov, havaların iyice ısınmasıyla ülkenin batı, kuzey, orta ve doğu kesimlerinde yeni bir sel dalgası beklediklerini belirterek, "Kış aylarındaki yoğun kar yağışı ve buzlanma, sıcakların erken gelmesi gibi durumlar özellikle batı eyaletlerde büyük çaplı su baskınlarına yol açtı." dedi.1500 evin su altında kaldığını aktaran Bektenov, bazı bölgelerde ulaşım altyapısının da hasar gördüğünü kaydetti.

NEHİRLER TAŞMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Baurcan Sızdıkov da selden en çok etkilenen batıdaki eyaletlerde su seviyesinde azalma kaydettiklerini fakat ülkenin orta, kuzey ve doğu kesimlerinde ise tam tersine nehirlerin taşma tehlikesi olduğuna işaret etti.

15 BİN 786 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Sızdıkov, bugüne kadar kırsal bölgelerden 6 bin 187’si çocuk olmak üzere 15 bin 786 kişiyi tahliye ettiklerini bildirdi.

Bunun yanı sıra 10 binden fazla büyükbaş ve küçükbaşın da tahliye edildiği belirtildi.

50 KÖYE ULAŞIM KESİLDİ

50 köye ulaşımın kesildiği bilgisini paylaşan Sızdıkov, söz konusu yerleşim birimlerine de helikopterlerle gıda ve ilaç gönderildiğini söyledi.

Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Nurcan Nurjigitov ise kar suyunun ülkedeki büyük barajları doldurduğunu bildirdi.

Nurjigitov halihazırda barajlarda 24 saat nöbet tutulduğunu belirterek, özellikle seli önlemek için kuzey, batı ve doğu bölgelerdeki barajlarda su boşaltma çalışmaları yapıldığını belirtti.

TOKAYEV "SON 30 YILIN EN BÜYÜĞÜ" DEDİ

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, konuyla ilgili hükümetin yetkili kurum yöneticileriyle yaptığı toplantıda, karşılaştıkları selin son 30 yılın en büyüğü olduğunu belirterek, "Şu anda öncelikli görev, can kayıplarını önlemektir." dedi.

20 BÖLGEDE ACİL DURUM

Acil Durumlar Bakanlığı, ülkenin batı kesimlerinde su seviyesinde küçük bir gerileme olduğu, merkez, kuzey ve doğu kesimlerde ise nehirdeki su seviyesinde yoğun bir artışın gözlemlendiğini aktararak, 20 bölgede acil durum ilan edildiği duyurdu.

Aralarında askerlerin de yer aldığı 8 bin 458 görevli, acil durum bölgelerinde halka gerekli desteği sağlamayarak su taşkınlarıyla mücadeleyi aralıksız bir şekilde sürdürüyor.