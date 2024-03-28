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Haberler > Dünya > Kazakistan'da kar suyu taştı, köyler su altında kaldı! 2 bin kişi tahliye edildi

Kazakistan'da kar suyu taştı, köyler su altında kaldı! 2 bin kişi tahliye edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kazakistan&#039;da kar suyu taştı, köyler su altında kaldı! 2 bin kişi tahliye edildi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kazakistan’da eriyen kar suyunun köylere taşması sonucu 2 binden fazla kişi tahliye edilirken, bazı eyaletlerde "bölgesel ölçekte" olağanüstü hal ilan edildi.

Kazakistan, yoğun yağışlı geçen kış sonrası gelen bahar havasıyla aniden eriyen kar suyuyla mücadele ediyor.

KÖYLER SU ALTINDA KALDI

Sosyal medyadaki görüntülerde, kar suyunun taşması sonucu bazı köylerin tamamen su altında kaldığı görülüyor.Ülkenin güney, batı ile doğu kesimlerinde karayollarının ve köprülerin de su altında kalması nedeniyle bazı kırsal bölgelere ulaşım zorlaştı.

2 BİNDEN FAZLA İNSAN TAHLİYE EDİLDİ

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada da Türkistan, Aktöbe, Kostanay ve Batı Kazakistan eyaletlerinde sular altında kalan köylerden 613’ü çocuk, 2 bin 54 kişinin tahliye edildiği, bu kişilerin 321’inin helikopterlerle kurtarıldığı bildirildi.

Ülkede 1,7 milyon metreküpten fazla erimiş kar suyu pompalandı.

Kazakistan'da kar suyu taştı, 2 bin kişi tahliye edildi! OHAL ilan edildi - 1. Resim

BAZI BÖLGELERDE OHAL İLAN EDİLDİ

Su baskınından en çok etkilenen Batı Kazakistan, Abay, Aktöbe ve Kostanay eyaletlerindeki bazı yerleşim birimlerinde bölgesel ölçekte olağanüstü hal ilan edildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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