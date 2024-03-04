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Kazakistan’da 6,1 büyüklüğünde deprem

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kazakistan’da, merkez üssü ülkenin güneyindeki Almatı kenti yakınları olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Deprem sonrası, halk sokağa çıktı.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığının Sismik İstasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Almatı'nın 31 kilometre güneyi olan 6,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 11.22'de meydana geldi.

PANİKLE SOKAĞA ÇIKTILAR

Almatı'da sarsıntı anında uyarı sinyali verildi. Almatı Acil Durumlar Departmanından yapılan açıklamada, sokağa dökülen kent sakinlerine paniğe kapılmamaları uyarısında bulunuldu. 

CAN VEYA MAL KAYBI YOK

Açıklamada, herhangi bir can kaybının olmadığı, hasarla ilgili bilgi toplama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Diğer yandan, deprem, komşu ülke Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te de hissedildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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