Kazakistan'da pedofililere yönelik cerrahi hadım yasası kabul edildi

Kazakistan'da kimyasal uygulamanın yeterli görülmemesi üzerine pedofili kişilere yönelik cerrahi hadım yasası kabul edildi.

Kazakistan'da pedofili suçlularına yönelik cerrahi hadım yasası kabul edildi. İktidar yetkilisi kimyasal uygulamanın yeterli olmadığını belirtti.

SUÇLULARA CERRAHİ HADIM CEZASI

Ülkede kabul edilen yasaya göre pedofililer cerrahi yöntem yoluyla hadım edilecek. Milletvekilleri pedofiller için dünyanın en sert cezalarından biri olan kimyasal hadımın yeterince sert bir ceza olmadığı konusunda şikayetlerini dile getirmişlerdi. Yasa, bu şikayetlerin ardından mecliste kabul edildi.

TARTIŞMALI KARAR

İçişleri Bakan Yardımcısı Igor Lepikha, cerrahi hadımın tartışmalı olduğunu belirterek, "Pedofili suçluların ömür boyu hapsedilmesinden söz ediyoruz, bu yüzden o zaman kastrasyonun bir anlamı yok" ifadelerini kullandı. Cerrahi hadımın kabul edilmesi ülkede "İnsan hakları ihlali" tartışmalarını da beraberinde getirdi.