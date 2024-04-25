Kuru yük gemisinde korkutan yangın! Çanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Ajanslar 25 Nisan 2024 20:29 - Güncelleme: 25 Nisan 2024 20:57 - Güncelleme:

Güncel Haberleri / Ajanslar

Çanakkale Boğazı'nda AK DISCOVERY isimli 107 metrelik kuru yük gemisinde yangın çıktı. Gemideki 14 personelden 1'i yaralı olarak tahliye edilirken, Çanakkale Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı. Öte yandan geminin Mısır'dan Bulgaristan'a gitmek üzere yola çıktığı belirtildi. Yangına iki kurtarma ve bir kıyı emniyet gemisi ile müdahale ediliyor.