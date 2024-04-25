Kuru yük gemisinde korkutan yangın! Çanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı
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Çanakkale Boğazı'nda AK DISCOVERY isimli 107 metrelik kuru yük gemisinde yangın çıktı. Gemideki 14 personelden 1'i yaralı olarak tahliye edilirken, Çanakkale Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı. Öte yandan geminin Mısır'dan Bulgaristan'a gitmek üzere yola çıktığı belirtildi. Yangına iki kurtarma ve bir kıyı emniyet gemisi ile müdahale ediliyor.
Mısır'dan Bulgaristan'a giden AK DISCOVERY isimli 107 metrelik kuru yük gemisinin makine dairesinde Çanakkale Boğazı'nda geçiş yaptığı sırada yangın çıktı. Ekiplerin hızlıca müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
EKİPLER HIZLA BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Varna Limanı'na gittiği öğrenilen 107 metre uzunluğundaki Barbados bandıralı kuru yük gemisinde Akbaş mevkisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti'ne bağlı Kurtarma-13, Kurtarma-3 ve TÜRKELİ römorkörleri ile KIYEM-1 hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI
Çanakkale Boğazı gemi trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı. Ekiplerin, yangına müdahalesinin sürdüğü, gemideki 14 kişiden ise 1 kişinin yaralı olarak tahliye edildiği öğrenildi.
YARALI AMBULANSLA HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Yaralı Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla kıyıya getirildi. Ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine sevk edildi. Gemide 14 personel olduğu öğrenildi.
Kaynak: Ajanslar