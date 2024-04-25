Gazze'deki toplu mezarlardan çıkarılan ceset sayısı 392'ye yükseldi, aralarında çocuklar da var

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekilmesinin ardından Nasır Hastanesi'nde 3 toplu mezar bulunmuştu. Mezarlardan çıkarılan ceset sayısının 392'ye ulaştığı bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinden çekilmesiyle Nasır Hastanesi'nde 3 toplu mezar bulunmuştu. Han Yunus'taki yetkililer, Nasır Hastanesi yerleşkesinde bulunan toplu mezarlardaki arama çalışmalarında 58 cesedin daha bulunduğu ve toplam ceset sayısının 392'ye ulaştığını bildirdi.

Han Yunus'taki Sivil Savunma Birimi Müdürü Yamin Ebu Süleyman, düzenlediği basın toplantısında Nasır Hastanesi yerleşkesinde bulunan toplu mezarlardaki arama çalışmalarında 58 cesedin daha bulunduğunu ifade etti.

Nasır Hastanesi yerleşkesinde 392 cesedin bulunduğu 3 toplu mezar tespit edildi. Cesetlerin bazılarında işkence gördüklerine ve infaz edildiklerine dair izler bulundu. Bazılarının ise canlı canlı gömüldüğünün tahmin edildiği aktarıldı.

Arama çalışmalarına ilişkin bilgi veren Ebu Süleyman, hastanedeki toplu mezarlarda çocuk cesetlerine de rastladıklarını aktardı.

"DAHA HIZLI ÇÜRÜSÜNLER DİYE"

Han Yunus'taki Sivil Savunma Birimi Müdürü, "İşgalci İsrail askerleri, hastanenin yerleşkesinde çok sayıda cesedi plastik poşetlerle 3 metre derinliğe gömdü. Bu da çürümeyi hızlandırdı." şeklinde konuştu.

Bazı cesetlerin teşhis edilemeyecek halde olduğunu aktaran Ebu Süleyman, "165 cesedin kimlik tespiti yapılamadı." dedi. İsrail askerlerinin cesetleri plastik poşetlere sarmasının çürümeyi hızlandırdığını ve kimlik tespitini imkansız hale getirdiğini açıklamalarına ekledi.

İSRAİL REDDETTİ

Filistin Sivil Savunması'na göre mezarlardan çıkarılanlar arasında kadınlar, çocuklar, hastalar ve sağlık personeli de vardı. BM insan hakları ofisi sözcüsü Ravina Shamdasani, Han Yunus hastanesinde bulunan cesetlerden bazılarının "elleri bağlı ve kıyafetleri çıkarılmış halde bulunduğunu" söyledi.

İsrail ordusu ise bu bulgulara rağmen toplu mezarların bir suçlama olduğunu ve bu suçlamayı reddettiklerini söyledi.