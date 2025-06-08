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Şarkıcı Doğuş'un acı günü! Aldığı ölüm haberiyle yıkıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şarkıcı Doğuş&#039;un acı günü! Aldığı ölüm haberiyle yıkıldı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile evli olan ünlü şarkıcı Doğuş, kayınpederinin vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. "Babamızı kaybettik" paylaşımında bulunan Doğuş’a takipçilerinden başsağlığı mesajları yağdı.

Azerbaycan’ın ‘Müge Anlı’sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile 11 yıl önce evlenen ünlü şarkıcı Doğuş, geçtiğimiz yıllarda haklarında çıkan ihanet iddialarını sert bir dille yalanlamış ve çift, ilişkilerine kaldıkları yerden devam etmişti. Evliliklerini gözlerden uzak ancak güçlü bir şekilde sürdüren çift, şimdi derin bir acıyla sarsıldı.

Şarkıcı Doğuş'un acı günü! Aldığı ölüm haberiyle yıkıldı - 1. Resim

DOĞUŞ'UN KAYINPEDERİ VEFAT ETTİ

Doğuş’un kayınpederi hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Doğuş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Babamızı kaybettik. Rabbim mekanını cennet eylesin. Geride kalanlara, sevenlerine sabır versin."

Şarkıcı Doğuş'un acı günü! Aldığı ölüm haberiyle yıkıldı - 2. Resim

Eşi Hoşkedem Hidayetkızı ise yaptığı duygusal paylaşımda, yalnızca babasını değil, hayatındaki en büyük destekçilerinden birini kaybettiğini dile getirdi.

Şarkıcı Doğuş'un acı günü! Aldığı ölüm haberiyle yıkıldı - 3. Resim

"Dostum, sırdaşım, can yoldaşımı da kaybettim. İlk defa böyle bir çaresizliği ve zorluğu yaşıyorum." sözleriyle yaşadığı büyük üzüntüyü ifade etti. Ünlü çifte takipçileri başsağlığı mesajları yağdırdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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