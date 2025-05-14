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Burak Özçivit’e selam vermediği iddia edilen isim bakın kim çıktı! Duyunca şoke olacaksınız

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Burak Özçivit’e selam vermediği iddia edilen isim bakın kim çıktı! Duyunca şoke olacaksınız
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz saatlerde Burak Özçivit'in yer aldığı bir video gündem oldu. Görüntülerde, ünlü oyuncuya sarılmayan kişinin İbrahim Kutluay olduğu iddia edilse de, gerçeğin farklı olduğu ortaya çıktı. Videodaki ismin, Diriliş Ertuğrul dizisinde Savcı karakterini canlandıran Kerem Bekişoğlu olduğu öğrenildi.

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, özel hayatından yurt dışı seyahatlerine kadar sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. 2019 yılından bu yana ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde ‘Osman Bey’ karakterini canlandıran Özçivit, hem Türkiye'de hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip…

Burak Özçivit’e selam vermediği iddia edilen isim bakın kim çıktı! Duyunca şoke olacaksınız - 1. Resim

Son olarak sosyal medyada yayılan bir video, Özçivit'in yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Görüntülerde, milli basketbolcu İbrahim Kutluay’ın Burak Özçivit’e selam vermediği iddia edildi. Ancak videodaki kişinin yüzü net şekilde görünmediği için bu iddia kısa sürede şüpheyle karşılandı.

Burak Özçivit’e selam vermediği iddia edilen isim bakın kim çıktı! Duyunca şoke olacaksınız - 2. Resim

FAKAT BU İDDİA DA GERÇEĞİ YANSITMIYORDU

Ardından, videodaki kişinin İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer Kutluay olduğu, herkesle samimi şekilde kucaklaşmasına rağmen Burak Özçivit'le yalnızca tokalaştığı öne sürüldü. Fakat bu iddia da gerçeği yansıtmıyordu.

Burak Özçivit’e selam vermediği iddia edilen isim bakın kim çıktı! Duyunca şoke olacaksınız - 3. Resim

Gazetemagazin’in haberine göre, görüntülerdeki kişinin ne İbrahim Kutluay ne de oğlu Ömer Kutluay olduğu anlaşıldı. Videodaki kişinin, Diriliş Ertuğrul dizisinde Savcı karakterini canlandıran oyuncu Kerem Bekişoğlu olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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