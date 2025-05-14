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Hastaneye kaldırılan Gökhan Güney'den sağlık durumu ile ilgili açıklama: Son hali dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hastaneye kaldırılan Gökhan Güney&#039;den sağlık durumu ile ilgili açıklama: Son hali dikkat çekti
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hülyam’, ‘Artık Gelsene’ gibi seslendirdiği birçok şarkıyla adından söz ettiren Gökhan Güney’in hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Güney, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"İki Gözüm", "Yaraladın Beni", "Yeşil Gözlüm" gibi unutulmaz şarkılarla tanınan ünlü oyuncu ve şarkıcı Gökhan Güney’in hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.

Hastaneye kaldırılan Gökhan Güney'den sağlık durumu ile ilgili açıklama - 1. Resim

Bir süredir gözlerden uzak bir hayat süren Güney’in, Kadıköy’de özel bir hastaneye kaldırıldığı da iddialar arasındaydı…

Hastaneye kaldırılan Gökhan Güney'den sağlık durumu ile ilgili açıklama - 2. Resim

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ SEVENLERİNE BİLGİ VERDİ

Gökhan Güney’in, bel ve bacağındaki ağrılar nedeniyle hastaneye gittiği ortaya çıktı. Ünlü isim, sağlık durumuyla ilgili sevenlerine bilgi verdi.

Hastaneye kaldırılan Gökhan Güney'den sağlık durumu ile ilgili açıklama - 3. Resim

Hasta yatağından bir açıklama yapan müzisyen; "Beni merak eden tüm sevenlerim. Pazar gecesi şiddetli bel ve bacak ağrısı ile hastaneye geldik, yatışım yapıldı. Tetkikler halen devam etmekte. Endişelendiren bir durum söz konusu değil. Emin ellerde ve sevgiyle ilgilenen bir hastanedeyim. Benim için endişelen ve beni merak edip arayan soran herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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