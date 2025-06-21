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Ablası Nihal Candan'ın ölüm haberini alan Bahar Candan yıkıldı! Hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ablası Nihal Candan&#039;ın ölüm haberini alan Bahar Candan yıkıldı! Hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cezaevinde anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi alan kardeşi Bahar Candan, hastane önünde fenalaştı.

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 'dolandırıcılık ve kara para aklama' suçlamalarıyla yargılanarak tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Ablası Nihal Candan'ın ölüm haberini alan Bahar Candan yıkıldı! Hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi - 1. Resim

Cezaevinde bulunduğu sırada ciddi sağlık sorunları yaşamaya başlayan Candan’a anoreksiya nervoza teşhisi konmuş, hızla kilo kaybetmesi üzerine tahliye edilerek tedavi altına alınmıştı.

Ablası Nihal Candan'ın ölüm haberini alan Bahar Candan yıkıldı! Hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi - 2. Resim

ÖLÜM HABERİNİ ALAN BAHAR CANDAN FENALAŞTI

Tedavi sürecinde 23 kiloya kadar düştüğü öğrenilen 27 yaşındaki Nihal Candan, kısa süre önce yoğun bakıma kaldırıldı. Ünlü fenomenin dün akşam saatlerinde ikinci kez kalbi durdu. Yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Candan'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Ablası Nihal Candan'ın ölüm haberini alan Bahar Candan yıkıldı! Hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi - 3. Resim

Nihal Candan’ın ölümü, ailesi ve sevenlerini hüzne boğdu. En büyük yıkımı ise kız kardeşi Bahar Candan yaşadı. Uzun süredir ablasının yanından ayrılmayan Bahar Candan, ölüm haberini hastane bahçesinde aldı ve sinir krizi geçirdi.

Ablası Nihal Candan'ın ölüm haberini alan Bahar Candan yıkıldı! Hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi - 4. Resim

Gözyaşlarına boğulan genç kadın, çevresindekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Acı dolu feryatları hastane çevresinde yankılandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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