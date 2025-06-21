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Ünlü oyuncu Serdar Orçin evlendi! Eşi kendisinden ünlü çıktı: İşte müstakbel eşi...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ünlü oyuncu Serdar Orçin evlendi! Eşi kendisinden ünlü çıktı: İşte müstakbel eşi...
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Serdar Orçin ile Ece Dizdar İstanbul'da sahil kenarında düzenlenen romantik bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin düğün kareleri sosyal medyada gündem oldu.

Oyuncu çift; Ece Dizdar ile Serdar Orçin, evlendi.

Ünlü oyuncu Serdar Orçin evlendi! Eşi kendisinden ünlü çıktı: İşte müstakbel eşi... - 1. Resim

İstanbul’da sahil kenarında açık havada düzenlenen düğün törenine çiftin aileleri, meslektaşları ve arkadaşları katıldı.

Ünlü oyuncu Serdar Orçin evlendi! Eşi kendisinden ünlü çıktı: İşte müstakbel eşi... - 2. Resim

Ece Dizdar ile Serdar Orçin'in meslektaşları, düğün töreninin her anını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ünlü oyuncu Serdar Orçin evlendi! Eşi kendisinden ünlü çıktı: İşte müstakbel eşi... - 3. Resim

Ünlü ismin takipçileri “Çok yakışmışsınız”, “Allah mutlu mesut etsin”, “Mutluluğunuz daim olsun” gibi yorumlar yaptılar.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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