Ünlü oyuncu Serdar Orçin evlendi! Eşi kendisinden ünlü çıktı: İşte müstakbel eşi...

Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Haziran 2025 10:36 - Güncelleme: 21 Haziran 2025 10:47 - Güncelleme:

Serdar Orçin ile Ece Dizdar İstanbul'da sahil kenarında düzenlenen romantik bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin düğün kareleri sosyal medyada gündem oldu.

Oyuncu çift; Ece Dizdar ile Serdar Orçin, evlendi. İlgili Haber Ünlü oyuncuya araba çarptı! Hayatını kaybetti İstanbul’da sahil kenarında açık havada düzenlenen düğün törenine çiftin aileleri, meslektaşları ve arkadaşları katıldı. Ece Dizdar ile Serdar Orçin'in meslektaşları, düğün töreninin her anını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ünlü ismin takipçileri “Çok yakışmışsınız”, “Allah mutlu mesut etsin”, “Mutluluğunuz daim olsun” gibi yorumlar yaptılar.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız