İstanbul’da alarm! Valilikten uyarı geldi, bu saatlerde dışarı çıkmayın

İstanbul Valiliği, 5-12 Temmuz tarihleri arasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacağını açıkladı. Vatandaşlardan özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları istendi.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcak hava dalgası etkisini artırıyor. İstanbul Valiliği, 5 ile 12 Temmuz tarihleri arasında kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul’da sıcaklıkların 34 dereceye kadar yükselebileceği belirtildi.

HANGİ SAATLERE DİKKAT EDİLMELİ?

Açıklamada, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 arasında açık alanlarda bulunmamaları gerektiği vurgulandı.

Vatandaşlardan sıcak çarpması riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istenirken, gölge ve serin alanlarda zaman geçirilmesi, bol sıvı tüketilmesi gibi önlemler alınması gerektiği hatırlatıldı.

İlgili Haber Meteoroloji tarih vererek uyardı! Hem yağmur geliyor hem sıcaklar artıyor

Valilik yetkilileri, aşırı sıcakların sağlık problemlerine ve günlük hayatta olumsuzluklara yol açabileceğini belirterek herkesin duyarlı davranması çağrısında bulundu.