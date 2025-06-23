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Müge Anlı ne zaman sezon finali yapacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali tarihi gündemde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Müge Anlı ne zaman sezon finali yapacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali tarihi gündemde!
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarının sabah kuşağında yıllardır büyük bir ilgiyle takip edilen “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programı, yaz tatili için geri sayıma geçti. Her yıl olduğu gibi 2025 yaz sezonunda da ekranlara ara verecek olan programın ne zaman sezon finali yapacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Severek izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon finali tarihi netlik kazanmaya başladı. Hafta içi her sabah ATV kanalından canlı olarak yayınlanan programın ne zaman ara vereceği merakla takip ediliyor.

Müge Anlı ne zaman sezon finali yapacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali tarihi gündemde! - 1. Resim

MÜGE ANLI NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

Uzun soluklu yayın dönemi boyunca faili meçhul olaylara ışık tutan ve kayıpların bulunmasına öncülük eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sezon finaline dair tahminler arttı.

Edinilen bilgilere göre Müge Anlı'nın programı 27 Haziran 2025 Cuma günü sezon finali yapacak. Yapım ekibi tarafından resmi bir açıklama yapılmadı fakat programın geçtiğimiz senelerde de Haziran ayı içinde yayına ara verdiği biliniyor.

Müge Anlı ne zaman sezon finali yapacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali tarihi gündemde! - 2. Resim

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müge Anlı yeni sezonun ne zaman başlayacağı ise izleyiciler tarafından sorgulandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert’in Eylül 2025’in ikinci haftasında yeni sezonla yeniden ekranlara dönmesi öngörülüyor.

Geleneksel yayın çizelgesi doğrultusunda, tatil sonrası programın yeniden izleyicilerle buluşması için Ağustos sonu ya da Eylül başında tanıtımların yayınlanması bekleniyor.

Müge Anlı ne zaman sezon finali yapacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali tarihi gündemde! - 3. Resim

MÜGE ANLI BİTTİ Mİ, NEDEN YOK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı henüz bitmedi veya yayından kaldırılmadı. Büyük bir ilgiyle izlenen programın, yalnızca sezon finali yapacağı biliniyor. Müge Anlı sezon finali için ise Temmuz ayının son haftası öngörüldü. Yeni sezonun başlayacağı tarih için de Ağustos sonu veya Eylül ayının başları tahminler arasında yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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