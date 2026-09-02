Gaziantep'te Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (TAG) plakasındaki 'L' harfini bantla 'U' harfine çeviren sürücüye 140 bin lira para cezası kesilirken, araç da 30 gün trafikten men edildi.

Gaziantep'te bant ile plakada harf değişikliği yapıp trafiğe çıkan otomobil sürücüsüne jandarma ekipleri tarafından 140 bin TL cezai işlem uygulandı. Otomobil 30 gün trafikten men edildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (TAG) Nurdağı kesiminde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması birimleri, bir aracın plakasında okunmasını engelleyecek biçimde değişiklik yapıldığını belirledi. Durdurulan araçta yapılan incelemede plakadaki 'L' harfinin 'U' harfine dönüştürüldüğü tespit edildi.

Plakasındaki harfi değiştiren sürücüye 140 bin lira ceza

Plakasını değiştirip trafiğe çıkan otomobil sürücüsüne jandarma ekipleri tarafından 140 bin TL ceza kesildi. Otomobil ise 30 gün trafikten men edildi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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