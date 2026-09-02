Tuğberk İmamoğlu gemisi kime ait? Silivri'deki gemi kazasında son durum

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi ve gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamaması üzerine bölgeye çok sayıda deniz ve hava unsuru sevk edildi. Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi ve armatör şirketi de araştırılmaya başlandı.

Marmara Denizi'nde 2 Eylül sabaha karşı meydana gelen deniz kazasında Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden ALSU tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisi çarpıştı. Silivri açıklarında meydana gelen kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu ve gemide görev yapan 10 kişilik mürettebatla irtibat kesilirken arama kurtarma ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

TUĞBERK İMAMOĞLU GEMİSİ KİME AİT?

Tuğberk İmamoğlu gemisinin armatörü Zeybe Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi olarak kayıtlarda yer alıyor. İMEAK Deniz Ticaret Odasının gemi kayıtlarına göre Türk bayraklı kuru yük gemisinin sicil numarası 2522, IMO numarası 9003548 ve çağrı işareti TCA4304. İstanbul'a tescilli gemi, Türk Uluslararası Gemi Sicili'nde kayıtlı bulunuyor. Geminin 3 bin 970 DWT taşıma kapasitesine sahip olduğu, gros tonajının 2 bin 606, net tonajının ise 1245 olduğu belirtiliyor.

Tuğberk İmamoğlu, 1990 yılında Almanya'nın Hamburg kentinde inşa edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün gemi trafik kayıtlarında yaklaşık 90 metre uzunluğunda görünen geminin İMEAK Deniz Ticaret Odası kayıtlarında genişliği 12,8 metre olarak yer alıyor. Kuru yük gemisi olarak faaliyet gösteren Tuğberk İmamoğlu, kazanın meydana geldiği sırada İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye seyrediyor ve Denizcilik Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre 4 bin 199 ton rulo sac taşıyordu.

Tuğberk İmamoğlu gemisi kime ait? Silivrideki gemi kazasında son durum

SİLİVRİ'DEKİ GEMİ KAZASINDA SON DURUM

Silivri açıklarındaki kaza 2 Eylül 2026 Çarşamba günü sabaha karşı meydana geldi. İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre iki Türk bayraklı gemi Silivri'nin yaklaşık 18 mil güneyinde çarpıştı. Kazaya karışan ALSU, Kocaeli'den Aliağa'ya giderken Tuğberk İmamoğlu ise İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyrediyordu. İlk incelemelerde ALSU'da gözle görülür bir hasar tespit edilmedi. Buna karşılık Tuğberk İmamoğlu gemisi ve gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamadı.

Tuğberk İmamoğlu gemisi kime ait? Silivrideki gemi kazasında son durum

Denizcilik Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre COSPAS-SARSAT sistemi saat 03.26'da Tuğberk İmamoğlu'na ait EPIRB cihazından acil durum sinyali aldı. ALSU tankerinin kaptanı ise saat 03.41'de Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine yaklaşık 03.15 sıralarında başka bir gemiyle çarpıştıklarını bildirdi. Tuğberk İmamoğlu'nun çağrılara cevap vermemesi ve mürettebata telefonla da ulaşılamaması nedeniyle geminin battığı değerlendiriliyor. Geminin can kurtarma araçlarının deniz yüzeyinde bulunduğu ancak içlerinde personele rastlanmadığı açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarına 14 deniz unsuru, bir helikopter ve ALSU tankeri katılırken çalışmalar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sürdürülüyor.

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