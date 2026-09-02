İran'dan Hürmüz'de flaş karar! Sayı 56'ya çıktı
İran yönetimi, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 11 ticari gemiyi daha kara listeye aldı. Böylece Tahran'ın geçişini yasakladığı gemilerin sayısı 56'ya yükseldi.
ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken Tahran yönetiminden Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğine ilişkin yeni bir karar geldi.
İran yönetimine bağlı Basra Körfezi Boğaz Otoritesi (PGSA), Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde belirlenen talimatlara uymadıkları gerekçesiyle 11 ticari geminin kara listeye alındığını açıkladı.
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YASAKLI GEMİ SAYISI 56'YA ÇIKTI
Karar, İran'ın geçtiğimiz hafta aynı gerekçeyle 45 tankeri kara listeye almasının ardından geldi. Son kararla birlikte Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişini yasakladığı ticari gemilerin sayısı 56'ya yükseldi.
PGSA, kara listeye alınan gemilerle iş birliği yapan diğer gemilerin de aynı listeye dahil edilebileceği uyarısında bulundu.
Yasak kapsamına alınan gemilerin yeniden geçiş izni alabilmeleri için geçerli gerekçeler sunarak resmi başvuruda bulunmaları gerektiği belirtildi.