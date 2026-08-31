Esra Erol'da programının yeniden ekranlara dönmesiyle birlikte Var Mısın Yok Musun'un yayın akışındaki yeri de izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Var Mısın Yok Musun bitti mi, devam edecek mi sorgulanırken ATV 1 Eylül Salı-2 Eylül Çarşamba yayın akışı da gündeme geldi.

Yaz döneminin sona ermesiyle birlikte televizyon kanallarının yeni yayın sezonuna geçişi başladı. ATV'nin gündüz kuşağında Esra Erol'da programını yeniden izleyiciyle buluşturması da kanalın yayın düzeninde değişiklik olup olmayacağı konusunda merak oluşturdu. Esra Erol'da programı 31 Ağustos Pazartesi günü yeni sezonuyla ekranlara döndü. Programın yayın saati ise 16.00 olarak açıklandı. Peki, Var Mısın Yok Musun bitti mi, devam edecek mi?

VAR MISIN YOK MUSUN BİTTİ Mİ, DEVAM EDECEK Mİ?

Var Mısın Yok Musun'un sona erdiğine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı. ATV'nin yayın akışında ise Var Mısın Yok Musun yeni bölümleri yer aldı.

Esra Erol'un sunduğu programın gündüz kuşağında yeniden başlaması, Var Mısın Yok Musun'un yayından kaldırılma ihtimalini gündeme taşımıştı. Kanaldan ise henüz konuya dair duyuru yapılmadı. Yayın akışına göre Var Mısın Yok Musun, hafta içinde salı ve çarşamba akşamları ekranlarda olacak.

Var Mısın Yok Musun bitti mi, devam edecek mi? 1 Eylül Salı-2 Eylül Çarşamba yeni bölümler gündemde

VAR MISIN YOK MUSUN 1 EYLÜL SALI GÜNÜ VAR MI?

ATV'nin 1 Eylül Salı tarihli yayın programında Var Mısın Yok Musun'a saat 20.00'de yer verildi.

Günün yayın akışında sabah saatlerinde Kahvaltı Haberleri, ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert ve atv Gün Ortası ekranlara gelecek. Saat 14.00'te Altı Üstü İstanbul, 16.00'da ise Esra Erol'da izleyiciyle buluşacak.

Var Mısın Yok Musun bitti mi, devam edecek mi? 1 Eylül Salı-2 Eylül Çarşamba yeni bölümler gündemde

VAR MISIN YOK MUSUN 2 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ VAR MI?

2 Eylül Çarşamba günü saat 16.00'da Esra Erol'da, 19.00'da atv Ana Haber yayınlanacak. Saat 20.00'de ise yeniden Var Mısın Yok Musun izleyici karşısında olacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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