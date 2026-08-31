Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Var Mısın Yok Musun bitti mi, devam edecek mi? 1 Eylül Salı-2 Eylül Çarşamba yeni bölümler gündemde

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Var Mısın Yok Musun bitti mi, devam edecek mi? 1 Eylül Salı-2 Eylül Çarşamba yeni bölümler gündemde
Fotoğraf Başlığı Var Mısın Yok Musun bitti mi, devam edecek mi

Esra Erol'da programının yeniden ekranlara dönmesiyle birlikte Var Mısın Yok Musun'un yayın akışındaki yeri de izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Var Mısın Yok Musun bitti mi, devam edecek mi sorgulanırken ATV 1 Eylül Salı-2 Eylül Çarşamba yayın akışı da gündeme geldi.

Kaydet
a- | +A

Yaz döneminin sona ermesiyle birlikte televizyon kanallarının yeni yayın sezonuna geçişi başladı. ATV'nin gündüz kuşağında Esra Erol'da programını yeniden izleyiciyle buluşturması da kanalın yayın düzeninde değişiklik olup olmayacağı konusunda merak oluşturdu. Esra Erol'da programı 31 Ağustos Pazartesi günü yeni sezonuyla ekranlara döndü. Programın yayın saati ise 16.00 olarak açıklandı. Peki, Var Mısın Yok Musun bitti mi, devam edecek mi?

VAR MISIN YOK MUSUN BİTTİ Mİ, DEVAM EDECEK Mİ?

Var Mısın Yok Musun'un sona erdiğine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı. ATV'nin yayın akışında ise Var Mısın Yok Musun yeni bölümleri yer aldı.

Esra Erol'un sunduğu programın gündüz kuşağında yeniden başlaması, Var Mısın Yok Musun'un yayından kaldırılma ihtimalini gündeme taşımıştı. Kanaldan ise henüz konuya dair duyuru yapılmadı. Yayın akışına göre Var Mısın Yok Musun, hafta içinde salı ve çarşamba akşamları ekranlarda olacak.

Var Mısın Yok Musun bitti mi, devam edecek mi? 1 Eylül Salı-2 Eylül Çarşamba yeni bölümler gündemde
Başlık ResmiVar Mısın Yok Musun bitti mi, devam edecek mi? 1 Eylül Salı-2 Eylül Çarşamba yeni bölümler gündemde

VAR MISIN YOK MUSUN 1 EYLÜL SALI GÜNÜ VAR MI?

ATV'nin 1 Eylül Salı tarihli yayın programında Var Mısın Yok Musun'a saat 20.00'de yer verildi.

Günün yayın akışında sabah saatlerinde Kahvaltı Haberleri, ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert ve atv Gün Ortası ekranlara gelecek. Saat 14.00'te Altı Üstü İstanbul, 16.00'da ise Esra Erol'da izleyiciyle buluşacak.

Var Mısın Yok Musun bitti mi, devam edecek mi? 1 Eylül Salı-2 Eylül Çarşamba yeni bölümler gündemde
Başlık ResmiVar Mısın Yok Musun bitti mi, devam edecek mi? 1 Eylül Salı-2 Eylül Çarşamba yeni bölümler gündemde

VAR MISIN YOK MUSUN 2 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ VAR MI?

2 Eylül Çarşamba günü saat 16.00'da Esra Erol'da, 19.00'da atv Ana Haber yayınlanacak. Saat 20.00'de ise yeniden Var Mısın Yok Musun izleyici karşısında olacak.

İLGİLİ HABERLER
Esra Erol bugün var mı, ne zaman başlayacak? Yeni sezon için bekleyiş sona erdi!
HABERLER
Esra Erol bugün var mı, ne zaman başlayacak? Yeni sezon için bekleyiş sona erdi!
Müge Anlı yeni sezon yayın tarihi belli oldu! Müge Anlı ne zaman başlıyor, hangi gün?
HABERLER
Müge Anlı yeni sezon yayın tarihi belli oldu! Müge Anlı ne zaman başlıyor, hangi gün?
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"KAFALARINI KESECEĞİM"
Başörtülü kadınlara ve bebeklere skandal sözler!
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!
Geride yürek yakan bu liste kaldı
TOGG'LA İLGİLİ ÇARPICI İDDİA!
TOGG'LA İLGİLİ ÇARPICI İDDİA!
Vestel ve Anadolu Grubu çekiliyor, yeni ortak geliyor
100 KİŞİYİ KURTARAN KAHRAMAN!
100 KİŞİYİ KURTARAN KAHRAMAN!
Faciada yardıma ilk koşan isim o anları anlattı
"CANIM YANIYOR"
Acılı vatandaştan, Üstel'e canlı yayında tepki!
252 BİN TL MAAŞ VERİLECEK
252 BİN TL MAAŞ VERİLECEK
Avrupa ülkesinde Türkler için yeni iş kapısı açıldı!
ENFLASYON İÇİN YENİ TAHMİN!
ENFLASYON İÇİN YENİ TAHMİN!
Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
DERBİ TAHMİNİ GÜNDEM OLDU
DERBİ TAHMİNİ GÜNDEM OLDU
"Tüm gün çalıştım" dedi, F.Bahçe iddiası geldi
FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ
FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ
Alabora olan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış!
ÜLKE GENELİNDE ETKİLİ OLACAK
ÜLKE GENELİNDE ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji uzmanı tarih verdi!
'ÜRDÜN RÖVANŞI GELİYOR'
'ÜRDÜN RÖVANŞI GELİYOR'
Trump'tan İran'a yeni saldırı emri!
BAŞÖRTÜSÜNE CEZA KESİLECEK
BAŞÖRTÜSÜNE CEZA KESİLECEK
Fransız vekilden skandal seçim vaadi!
'TEK BAŞINA TEHLİKE'
'TEK BAŞINA TEHLİKE'
Eski takım arkadaşı, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
"BU SU NEREDEN GELDİ?"
Faciadan aylar önce çekilen görüntü ortaya çıktı
ŞİMDİ DAHA GÜÇLÜ OLACAK
ŞİMDİ DAHA GÜÇLÜ OLACAK
Toyota'nın canavarına yeni motor takviyesi!
'SİYASETİN ZAMANI DEĞİL'
'SİYASETİN ZAMANI DEĞİL'
Rumlar insanlığını unutunca İngiliz vekil isyan etti!
BULGUR ETTEN DAHA PAHALI!
BULGUR ETTEN DAHA PAHALI!
1 kilo çiğköfte, 1 kilo köfteyi solladı
PAKİSTAN DUYURDU
PAKİSTAN DUYURDU
Mekke Anlaşması'na katılmak için o ülkeler sıraya girdi
KAPTANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
KAPTANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Facianın bir numaralı ismi kendini böyle savundu
3 KİŞİ CAN VERDİ
3 KİŞİ CAN VERDİ
Kontrolden çıkan araç, yol çalışmasının ortasına düştü
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Lahey'den Hindistan-Pakistan su anlaşması kararı!
Lahey'den Hindistan-Pakistan su anlaşması kararı!
Kaydet
Dört haneli güçler aldatmaca mı? Performans 1000 beygir, ruhsatta 220 beygir!
Dört haneli güçler aldatmaca mı? Performans 1000 beygir, ruhsatta 220 beygir!
Kaydet
Hyundai'nin Ford Bronco rakibi patentte ortaya çıktı: Boulder seri üretime yaklaşıyor
Hyundai'nin Ford Bronco rakibi patentte ortaya çıktı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.