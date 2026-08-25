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Müge Anlı yeni sezon yayın tarihi belli oldu! Müge Anlı ne zaman başlıyor, hangi gün?

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Müge Anlı yeni sezon yayın tarihi belli oldu! Müge Anlı ne zaman başlıyor, hangi gün?
Fotoğraf Başlığı Müge Anlı ne zaman başlıyor, hangi gün?

ATV'nin hafta içi gündüz kuşağında milyonlarca izleyiciyi ekran başında buluşturan Müge Anlı ile Tatlı Sert için yaz tatili sona eriyor. Haziran ayında sezon finali yapan programın yeni yayın dönemi için tarih belli oldu. İzleyicilerin uzun süredir merak ettiği "Müge Anlı ne zaman başlıyor?" sorusu da cevap buldu.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonda da kayıp kişilerin bulunması, faili meçhul olayların aydınlatılması ve ailelerin yeniden bir araya getirilmesi amacıyla hazırlanan dosyaları gündeme taşıyacak. Programda farklı olaylar ve gündeme gelen dosyalar ele alınırken, uzun süredir yakınlarından haber alamayan kişilerin başvuruları da değerlendirilecek. Yeni sezonda hangi dosyaların programa taşınacağı ise yayınların başlamasıyla birlikte netleşecek. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor, hangi gün?

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 2026-2027 yayın dönemi 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü başlayacak. Programın yeni sezondaki ilk bölümü saat 10.00'da ekranlara gelecek.

Haziran ayında sezon finali yapan programın dönüş tarihi ATV tarafından yapılan yeni sezon duyurusuyla birlikte kesinleşmiş oldu.

Müge Anlı yeni sezon yayın tarihi belli oldu! Müge Anlı ne zaman başlıyor, hangi gün?
Başlık ResmiMüge Anlı yeni sezon yayın tarihi belli oldu! Müge Anlı ne zaman başlıyor, hangi gün?

MÜGE ANLI HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonda da hafta içi izleyicilerle buluşacak. Programın yayın günü pazartesiden cumaya olacak. 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak yeni sezonun yayın saati ise 10.00 olarak açıklandı.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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