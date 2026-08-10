Müge Anlı'da günlerce konuşulmuştu! Nazmiye Tutaner evlendi
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, ablası Nevrigül Alan'ın şüpheli ölümüyle ilgili açıklamaları ve canlı yayında yaşananlarla uzun süre gündemde kalan Nazmiye Tutaner yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Bir süredir gözlerden uzak yaşayan Tutaner'in evlendiği öğrenildi.
NAZMİYE TUTANER EVLENDİ
Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Nazmiye Tutaner evlendi. Beyaz gelinlikle nikah masasına oturan Tutaner'in düğününden görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, son hali kısa sürede dikkat çekti.
Tutaner'in düğününe ilişkin görüntüler kayınvalidesinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Görüntülerde Nazmiye Tutaner'in beyaz gelinlikle nikah masasına oturduğu görüldü. Uzun bir aranın ardından ortaya çıkan Tutaner'in son hali sosyal medyada gündem olurken, 2023 yılında Müge Anlı'nın programında yaşananlar da yeniden hatırlandı.
NEVRİGÜL ALAN'IN ÖLÜMÜYLE TANINMIŞTI
Nazmiye Tutaner'in adı 2023 yılında ablası Nevrigül Alan'ın Bursa'daki şüpheli ölümünün ardından duyuldu. Nevrigül Alan'dan bir süre haber alınamaması üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Günler süren aramaların ardından genç kadının cansız bedenine ulaşıldı.
Alan'ın ölümünün ardından olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu tartışılırken, aile üyeleri o dönem Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Programın 2023 yılındaki yayınlarında günler boyunca çok sayıda iddia gündeme getirildi.
O DÖNEM MÜGE ANLI İLE ÖZEL GÖRÜŞMEK İSTEDİ
2023'teki yayınların en dikkat çeken isimlerinden biri Nevrigül'ün kardeşi Nazmiye oldu. Tutaner, program sürecinde Müge Anlı ile kameralar dışında özel olarak konuşmak istediğini söyledi.
O dönem Nazmiye'nin ablasının ölümüyle ilgili bazı bilgilere sahip olabileceği iddiaları canlı yayında tartışıldı. Kardeşi Abdullah Tutaner de Nazmiye'den şüphelendiğini belirterek, Nevrigül'ün kaybolmasının ardından kardeşinin telefonunu incelediğini anlattı.
Abdullah, telefonda "Asker" adıyla kayıtlı bir kişiyle görüşmeler bulunduğunu ileri sürdü. Ayrıca Nazmiye'nin bir arkadaşına polislerin kendisini alabileceği yönünde mesaj gönderdiğini iddia etti. Nazmiye ise o dönemki yayınlarda kendisine yöneltilen suçlamalar karşısında kendisini savundu.
ENİŞTESİYLE İLGİLİ İDDİA GÜNDEME GELMİŞTİ
Müge Anlı'nın 2023 yılındaki yayınlarında en fazla tartışılan konulardan biri de Nevrigül Alan'ın eski eşi Remzi ile Nazmiye arasındaki ilişkiye yönelik iddialardı. Remzi, Nazmiye'nin geçmişte kendisine birlikte olmayı teklif eden mesajlar gönderdiğini öne sürdü. Nazmiye ise bu iddiayı reddetti. O dönem canlı yayına bağlanan bir izleyici ayrıca Nevrigül'ün ilişki yaşadığı ileri sürülen Doğan isimli kişiyle Nazmiye arasında da gönül ilişkisi bulunduğunu iddia etti. Nazmiye bu iddiayı da kabul etmedi.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DA O DÖNEM TARTIŞILMIŞTI
Nazmiye'nin ablasının ölümünün ardından yaptığı sosyal medya paylaşımları da 2023'teki canlı yayınlarda masaya yatırılmıştı.
Programda Nazmiye'nin ağlarken çektiği ve arka planda bir şarkının çaldığı görüntüler ekrana getirildi. Nazmiye, paylaşımı herhangi bir kişiye mesaj vermek amacıyla yapmadığını, ablasını özlediği için ağladığını söyledi. Söz konusu şarkıyı ablasıyla sık sık dinlediklerini ifade etti.
Müge Anlı ise paylaşımın bir aşk ya da ayrılık mesajı izlenimi verdiğini söyleyerek Nazmiye'nin açıklamasını sorguladı.
YENİ BİR İLİŞKİYE BAŞLADIĞINI AÇIKLAMIŞTI
O dönemki yayınlardan birinde Nazmiye'nin sosyal medya hesabında yeni bir ilişkiye başladığını belirten bir tarih paylaşması da gündeme geldi. Müge Anlı'nın "Sevgilin kim?" sorusuyla karşılaşan Nazmiye, isim vermek istemedi ve bunun kendisinde kalacağını söyledi. Müge Anlı ise ailenin programa Nevrigül'ün ölümünün aydınlatılması amacıyla geldiğini hatırlatarak yaşananlara tepki gösterdi. Nazmiye'nin babası da kızına tepki göstererek programa geliş amaçlarının Nevrigül'ün başına ne geldiğini öğrenmek olduğunu vurguladı.
GÜVENLİK GÖREVLİSİNE MESAJ ATMIŞTI
Nazmiye Tutaner'in 2023'teki yayınlarda en çok konuşulan hareketlerinden biri de stüdyoda görev yapan güvenlik görevlisine sosyal medya üzerinden mesaj göndermesiydi.
Müge Anlı, olayı canlı yayında gündeme getirerek Nazmiye'ye güvenlik görevlisinin adını ve sosyal medya hesabını nasıl bulduğunu sormuştu.
Nazmiye'nin güvenlik görevlisine neden sürekli önüne geçtiğini sorduğu ve kendisine önemli bir şey söylemek istediğini belirttiği aktarılmıştı. Güvenlik görevlisinin ise program sırasında Nazmiye'nin güvenliğini sağlamak amacıyla gereken pozisyonu aldıklarını söylediği belirtilmişti.