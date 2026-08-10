Müge Anlı'da günlerce konuşulmuştu! Nazmiye Tutaner evlendi

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DA O DÖNEM TARTIŞILMIŞTI

Nazmiye'nin ablasının ölümünün ardından yaptığı sosyal medya paylaşımları da 2023'teki canlı yayınlarda masaya yatırılmıştı.

Programda Nazmiye'nin ağlarken çektiği ve arka planda bir şarkının çaldığı görüntüler ekrana getirildi. Nazmiye, paylaşımı herhangi bir kişiye mesaj vermek amacıyla yapmadığını, ablasını özlediği için ağladığını söyledi. Söz konusu şarkıyı ablasıyla sık sık dinlediklerini ifade etti.

Müge Anlı ise paylaşımın bir aşk ya da ayrılık mesajı izlenimi verdiğini söyleyerek Nazmiye'nin açıklamasını sorguladı.