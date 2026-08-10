Malatya’da okuma yazmaya bilmeyen 59 yaşındaki Yusuf Saraç’ın attığı imza hayatını kabusa çevirdi. Amcasının 44 dönüm arazini kendi üzerine geçirdiğini ve evsiz kaldığını öne süren Saraç, ailesi ile konteynerde hayat mücadelesi veriyor. Saraç “Bana abonelik işlemi yapılacağını söyledi, kandırdı. Tapuyu üzerine geçirdi evimizden de çıkarıldık” dedi.

Malatya’da yaşayan Yusuf Saraç, amcasının kendisini kandırarak 44 dönümlük arsasını kendi üzerine geçirdiğini, ailesiyle evsiz kaldığını iddia etti.

İddiaya göre, amca K.S. okuma yazma bilmeyen 59 yaşındaki Yusuf Saraç'a “Evinizin elektriği kaçak. Abonelik yapmanız gerekiyor” dedi ve satış sözleşmesi imzalattı.

EVSİZ KALDILAR, ARSALARI GİTTİ

Aile yaklaşık 2 ay önce evlerinden çıkarıldı, evlerinin de içinde bulunduğu 44 dönümlük ortak arazinin amcaları K.S.'nin üzerine geçirildiğini öne sürdü. Komşularının bahçesindeki konteynerde yaşamaya başlayan Saraç ailesi, amcalarına tepki göstererek yardım istedi.

Hem evsiz kaldı hem arazilerinden oldu! Abonelik için attığı imza hayatını kabusa çevirdi

“OTURDUĞUMUZ EVDEN ÇIKARILDIK”

Mağdur edildiklerini belirten 42 yaşındaki Gülşah Saraç, “Dört çocuğum var. Eşimi amcasının kandırdığını düşünüyoruz. Yaklaşık 15 yıl önce tapuyu elimizden aldı. Oturduğumuz evden de çıkarıldık. Şimdi eşim ve çocuklarımla birlikte komşumuzun bahçesindeki konteynerde kalıyoruz. Yetkililere sesleniyorum bize yardımcı olsunlar. İki çocuğumuzun sağlık sorunları var. Sesimizi duyun" dedi.

Hem evsiz kaldı hem arazilerinden oldu! Abonelik için attığı imza hayatını kabusa çevirdi

“AMCAM, BENİ KANDIRDI”

Okuma yazma bilmediğini belirten Yusuf Saraç ise şöyle konuştu:

1967 doğumluyum. Okuma yazmam yok. Amcam bana abonelik işlemi yapılacağını söyledi, beni kandırdı. Tapuyu üzerine geçirdi. 44 dönüm arazimiz vardı, hepsini üzerine aldı. Daha sonra arazinin içinde bulunan evimizden de çıkarıldık.

Hem evsiz kaldı hem arazilerinden oldu! Abonelik için attığı imza hayatını kabusa çevirdi

“TAPULARI ÜZERİNE GEÇİRMİŞ"

Aksaray Mahallesi'nin önceki dönem muhtarı Yusuf Solak, “Amcaları, elektrik aboneliği olmadığını söyleyerek bunlardan imza almış. Vekalet mi aldı, satış mı yaptı bilmiyoruz. Bize anlatılan bu. 44 dönümlük müşterek tapuları vardı. Bu tapuların tamamını kendi adına geçirmiş ve daha sonra icra kanalıyla arazileri sattığı söyleniyor" dedi.

Hem evsiz kaldı hem arazilerinden oldu! Abonelik için attığı imza hayatını kabusa çevirdi

Solak, arazilerin icra yoluyla satılmasının ardından ailenin evden çıkarıldığını, ailenin daha önce çeşitli kurumlardan ve hayırseverlerden toplanan yardımlarla yapılan evde yaşadığını belirtti.

Hem evsiz kaldı hem arazilerinden oldu! Abonelik için attığı imza hayatını kabusa çevirdi

“PARANIN NEREYE GİTTİĞİ ARAŞTIRILMALI”

Solak, "Evden çıkarılınca sokağa atıldılar. Dört çocukları var. Ben deprem döneminde ikinci el bir konteyner almıştım. Sokağa düşünce komşum ve akrabam oldukları için buraya getirdim. Şimdi burada kalıyorlar. Önümüz kış. Bu şartlarda konteynerde yaşamaları çok zor. Yusuf Saraç'ın okuma yazması yok, kendisini ifade etmekte zorlanan bir insan. Eğer bu arazi satıldıysa paranın nereye gittiği, nasıl ödendiği araştırılmalı. Satış olmadıysa da bu insanların hakkı nerede. Biz adli makamların konuyu araştırarak gerçeği ortaya çıkarmasını istiyoruz" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Malatya Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIMalatya

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